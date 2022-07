Sołowiow porównuje Ukraińców do robaków. "Ludobójcza retoryka"

"Wieczór z Władimirem Sołowiowem" to popularny polityczny talk-show, emitowany na kanale państwowej telewizji Rossija 1. Podczas kilkugodzinnego programu główny prokremlowski propagandysta, gospodarz programu Władimir Sołowiow wraz z zaproszonymi gośćmi omawia aktualną sytuację kraju. Nie brakuje ostrych słów i gróźb po adresem "wrogów ojczyzny".

"Ludobójcza retoryka"

W jednym z ostatnich odcinków Sołowiow rozmawiał ze swoimi gośćmi o przyszłości Ukrainy, określając Ukraińców, którzy walczą z rosyjską inwazją i nie utożsamiają się jako Rosjanie, nazistami.

"Więcej ludobójczej retoryki w rosyjskiej telewizji państwowej" – komentuje dziennikarka Julia Davis, publikując fragment nagrania.

– Musimy budować naszą przyszłość (...) bez Ukrainy – tłumaczyła jedna z uczestniczek programu. – Dlaczego bez Ukrainy? – dopytywał Sołowiow.

– Bo Ukraina w takiej formie, w jakiej istniała nie może dalej istnieć. Nie będzie już takiej Ukrainy jaką znamy od wielu lat. Nie będzie już Ukrainy – powtarzała kobieta.

W dalszej części programu dziennikarz porównał rosyjską inwazję na Ukrainę do odrobaczania kota.

– Kiedy weterynarz podaje kotu leki na odrobaczanie, to dla lekarza to jest operacja specjalna, dla robaków to wojna, a dla kota oczyszczenie – stwierdził Sołowiow, czym wywołał śmiech komentatorów.

Rosyjski propagandysta: Stalin popełnił błąd, pozwalając Niemcom istnieć

Kilka tygodni temu zachodnie media komentowały inny odcinek programu Sołowiowa, w którym ten krytykował postawę Niemiec i kanclerza Olafa Scholza.

Wówczas Davis pokazała na Twitterze dwa fragmenty z programu Władimira Sołowiowa, w których propagandysta nie szczędzi ostrych słów pod adresem Berlina. – Olaf Scholz jest w ostatnim czasie wyjątkowo niegrzeczny. Zadeklarował: Będziemy pomagać Ukrainie finansowo i bronią, dopóki Putin nie zda sobie sprawy, że popełnił fatalny błąd – mówił dziennikarz.

