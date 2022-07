"Musiałem go ostrzec". Putin zdradza szczegóły rozmowy z Scholzem

Podczas wizyty w Teheranie Putin powiedział rosyjskim dziennikarzom, że uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 to jeden ze sposobów na zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu do Europy i rozwiązanie kryzysu energetycznego, z jakim zmaga się Stary Kontynent.

Dalej rosyjski prezydent stwierdził, że obecnie ta trasa przesyłu gazu jest jednak "problematyczna". — Około półtora, dwa miesiące temu w rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem omawialiśmy ten temat. Powiedziałem, że Gazprom przydzielił moce i trzeba coś zrobić, bo one nie mogą być wiecznie w powietrzu – powiedział Putin, cytowany we wtorek przez agencję TASS.

Według niego kanclerz Niemiec odpowiedział, że są ważniejsze sprawy. – Musiałem więc ostrzec, że wtedy połowę objętości przeznaczonej na Nord Stream 2 wykorzystamy na konsumpcję i użytkowanie krajowe – dodał Putin.

– Więc nawet jeśli jutro uruchomimy Nord Stream 2, to nie będzie 55 miliardów metrów sześciennych rocznie (przepustowości - red.), ale dokładnie połowę – ocenił rosyjski prezydent.

Atak Rosji na Ukrainę pogrzebał Nord Stream 2. Czy na zawsze?

Budowa Nord Stream 2 zakończyła się we wrześniu 2021 r., ale niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. NS2 miał transportować gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Ukrainy.

Pod koniec lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że ministerstwo gospodarki RFN ponownie przyjrzy się procesowi przyznania koncesji Gazpromowi i ma przeprowadzić "nową ocenę bezpieczeństwa dostaw". – Sytuacja zasadniczo się zmieniła – stwierdził.

Zanim doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę Scholz mówił, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy, którego nie należy łączyć z polityką.

Prezydent Duda: NS2 trzeba zdemontować

Prezydent Andrzej Duda powiedział w kwietniu w wywiadzie dla CNN, że drugą nitkę Nord Streamu "należy nie tylko zablokować, ale po prostu zdemontować, bo szkodzi całej Unii Europejskiej".

– Prowadzi to do hegemonii Rosji nad Europą, przede wszystkim na rynku gazu, do monopolizacji europejskiego rynku gazu przez Rosję, co jest oczywiste. Teraz widzimy czarno na białym, że to po prostu zabójcze dla Europy – ocenił prezydent.

Czytaj też:

Musiałek: Putin chce zademonstrować, że jest do tego zdolnyCzytaj też:

Prof. Kucharczyk: Kreml zaciera ręce, bo widzi słabość Niemiec