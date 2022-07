"Mogę powiedzieć, dlaczego to zrobiła". Putin oskarża Kanadę

W wyniku negocjacji Kanady z Niemcami, turbina do gazociągu Nord Stream 1, serwisowana w zakładach Simensa w Montrealu, została wysłana do Niemiec, a Republika Federalna ma ją przekazać Rosji. Kanadyjczycy nie chcieli dostarczyć jej bezpośrednio Rosjanom, żeby nie łamać sankcji.

W środę do tematu zwrotu turbiny odniósł się rosyjski prezydent Władimir Putin. – Jeden kompresor wymaga planowych napraw, Kanada go nie daje z powrotem, ponieważ nałożyła sankcje na Gazprom, chociaż dotyczy to zakładu Siemensa – stwierdził.

– Mogę powiedzieć, dlaczego Kanada to zrobiła: ponieważ sama produkuje ropę i gaz i planuje wejść na rynek europejski – dodał Putin, cytowany w środę przez agencję TASS.

Dalej zakwestionował jakość naprawy turbiny przeprowadzonej w Montrealu. – Mówią, że zwrócą tę sprężarkę. Ale w jakim stanie? Jakie będą jej parametry po tej planowanej konserwacji? Może po prostu w pewnym momencie ją wyłączą – stwierdził.

Według Putina, sytuacja z turbiną do Nord Stream 1 pokazuje, jak ważny jest rozwój inżynierii w Rosji.

W poniedziałek Nord Stream 1 został zamknięty na 10 dni, oficjalnie z powodu konserwacji. Gazociąg ma być nieczynny do 21 lipca, ale w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Niemczech, pojawiły się obawy, że remont może zostać wykorzystany przez Rosję do ograniczenia lub całkowitego wstrzymania dostaw gazu w ramach odwetu za sankcje nałożone w związku z inwazją na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w najkrwawszy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r.

Agencja Reutera podała we wtorek, że w Nord Stream 1 znów pojawił się gaz, na razie w ograniczonej ilości. Mówi się, że gazociąg wznowi pracę jutro, ale przy obniżonej przepustowości.