"New York Times": Erdogan doprowadza Bidena do szaleństwa

Gazeta zwraca uwagę, że Ankara często prowadzi politykę sprzeczną z agendą krajów zachodnich i "doprowadza administrację amerykańskiego prezydenta do szaleństwa".

Cytowana w materiale była oficer amerykańskich służb Elizabeth Shackelford stwierdziła, że "Erdogan wydaje się być w naszym zespole, ale robi rzeczy, które wyraźnie nie przynoszą korzyści Zachodowi".

"New York Times" przypomina w tym kontekście niedawne ostrzeżenia Erdogana o tym, że zawetuje przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO oraz jego ostatnią podróż do Teheranu na spotkanie z prezydentem Iranu Ibrahimem Raisim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"To nie tylko przeczy antyrosyjskiej polityce Zachodu, ale także niszczy narrację krajów NATO o głębokiej izolacji Iranu i Rosji" – pisze na łamach "NYT" Michael Crowley.

Wojna Rosji z Ukrainą. Turcja chce mediować

Turcja uważa, że robi wszystko, co koniecznie, aby sytuacja na Ukrainie nie uległa pogorszeniu i aby jak najszybciej doszło do zawieszenia broni. Ankara regularnie wyraża chęć zorganizowania spotkania Putina z Zełenskim, ale Moskwa wielokrotnie odpowiadała na takie propozycje, tłumacząc, że Putin nigdy nie odmówił spotkania z Zełenskim, ale najpierw negocjatorzy muszą przygotować "tekst dokumentu o Ukrainie".

W piątek m.in. dzięki staraniom Turcji udało się podpisać dwa porozumienia o eksporcie ukraińskiego zboża. Jeden dokument parafowały Turcja, Ukraina i ONZ, drugi – Rosja, Turcja i ONZ. Kilka godzin później na port w Odessie spadły rosyjskiej rakiety.

Na mocy porozumień kontrolę nad portami w Odessie, Czarnomorsku i Jużnym, z których organizowany będzie eksport zboża, ma sprawować strona ukraińska. Poza tym w portach tych nie będą mogły przebywać żadne inne statki wykorzystywane do eksportu zboża i związanych z nim produktów spożywczych oraz nawozów.

Czytaj też:

"Gniazdo terroru". Erdogan uderza w kraj NATO