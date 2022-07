Doradca ukraińskiego MSW: To pierwszy wskaźnik wojny pozycyjnej

Ekspert zabrał głos podczas jednego z programów telewizyjnych. Według Smirnowa, obecna sytuacja to pierwszy zwiastun wojny pozycyjnej.

– Widzimy, że przez półtora tygodnia linia frontu jest statyczna, zaczynając na południu naszego kraju i kończąc na północy, w obwodzie charkowskim. Oznacza to, że wróg podejmuje pewne próby szturmowe, ale nie są one skuteczne. Oznacza to, że linia frontu się nie zmienia. To pierwszy znak wojny pozycyjnej – stwierdził doradca ukraińskiego MSW.

Jako powód takiej zmiany charakteru prowadzonych działań wojennych Smirnow wskazał skuteczny plan Sztabu Generalnego, który zakładał zniszczenie formacji wojskowych Rosjan.

– Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni zniszczyliśmy ponad 30, a łącznie zniszczyliśmy ponad 50 magazynów z amunicją. Zniszczono też 17 stanowisk dowodzenia. To duża ilość zniszczonego tylnego wyposażenia Rosjan, co jest jakościową zmianą. Łańcuchy logistyczne i możliwość działań ofensywnych Rosjan doznały uszczerbku – zauważył ekspert.

Wcześniej szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow przewidywał, że wydarzenia, które będą punktem zwrotnym w wojnie z Federacją Rosyjską, spodziewane są już od początku sierpnia. Do końca roku działania wojenne zostaną ograniczone do minimum.

Ukraińcy odbijają terytorium

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że siły ukraińskie posuwają się „krok po kroku” naprzód w głąb zajętego przez Rosjan obwodu chersońskiego.

Chersoń został podbity przez Rosjęna początku wojny i znajduje się w strategicznym miejscu na zachód od Dniepru. W sobotę brytyjscy urzędnicy zajmujący się kwestiami obronności poinformowali o ciężkich walkach w pobliżu tego miasta. Według oceny ukraińskich wojskowych sukces ich natarcia, oznacza że rosyjskie linie zaopatrzeniowe na zachód od rzeki są „coraz bardziej zagrożone”.

