Europejski kraj przekazał Ukrainie 14 pojazdów opancerzonych

Chodzi o pojazdy typu Iveco LAV III – poinformował w sobotę ukraiński portal internetowy Ukrinform.

– Norwegia nadal przyczynia się do walki Ukraińców o wolność. Rząd stale ocenia, w jaki sposób Norwegia może zapewnić Ukrainie dalsze wsparcie w obronie kraju przed rosyjską inwazją – powiedział norweski minister obrony Bjørn Arild Gram.

To nie pierwszy transport sprzętu wojskowego z Norwegii na Ukrainę. Wcześniej przekazano: artylerię, przenośną broń przeciwlotniczą oraz transportery opancerzone. Natomiast pojazdy Iveco LAV III były niegdyś wykorzystywane przez norweskie siły zbrojne podczas misji w Afganistanie.

Norwegia obiecuje miliard euro wsparcia

Na początku lipca premier Norwegii Jonas Gahr Støre poinformował o inicjatywie pomocy dla Ukrainy. Norwedzy zobowiązali się przeznaczyć miliard euro na wsparcie Ukraińców. Według szefa norweskiego rządu, pieniądze te zostaną wykorzystane na niesienie pomocy humanitarnej i wspieranie wysiłków na rzecz obrony i odbudowy państwa ukraińskiego. Gahr Støre podał do wiadomości publicznej te informacje podczas wizyty w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

– Przyjechałem do Kijowa, aby powiedzieć po pięciu miesiącach straszliwej wojny, że Norwegia zobowiąże się do solidarności z narodem Ukrainy. A my zobowiążemy się do miliarda euro wsparcia dla kraju i narodu na pozostałą część 2022 roku i na rok 2023 – powiedział premier Norwegii.

Z kolei Wołodymyr Zełenski podziękował swojemu norweskiemu partnerowi za pakiet wsparcia, mówiąc, że Ukraina docenia fakt, iż ma w pobliżu "prawdziwych przyjaciół”. Ukraiński przywódca nazwał także Norwegię "pilnym i racjonalnym członkiem społeczności międzynarodowej". Odniósł się przy tym również do postawy Norwegów w sprawie unijnych sankcji gospodarczych na Rosję.

