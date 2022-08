"Rosja nie ma szans". Mocne słowa Zełenskiego

W swojej cyklicznej odezwie do narodu, opublikowanej w mediach społecznościowych w niedzielę wieczorem, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że żaden atak wojsk rosyjskich nie pozostaje bez odpowiedzi ukraińskich oficerów wojska i wywiadu.

– Dzisiaj [miał miejsce - przyp. red.] jeden z najbrutalniejszych ostrzałów Mikołajowa i regionu w całym okresie wojny na pełną skalę – dziesiątki rakiet i pocisków. Rosyjski atak zabrał życie Ołeksija Wadaturskiego – założyciela jednej z największych ukraińskich firmy rolniczych „Nibulon”, Bohatera Ukrainy i jego żony Raisy. Żadne z rosyjskich ataków nie pozostaną bez odpowiedzi ze strony naszych oficerów wojska i wywiadu. Siły Zbrojne Ukrainy są gotowe odpowiedzieć na każdą nową działalność okupantów – podkreślił Zełenski.

Siła Ukrainy

Prezydent Ukrainy stwierdził, że "rosyjscy terroryści" nie będą w stanie zniszczyć społecznego i przemysłowego potencjału Ukrainy.

– Nasz naród, nasze zdolności są zdecydowanie potężniejsze niż jakiekolwiek rosyjskie rakiety i pociski – powiedział szef państwa.

Według niego armia rosyjska próbuje teraz wzmocnić swoją pozycję na okupowanych regionach południowej Ukrainy, zwiększając aktywność na odpowiednich kierunkach. Część sił rosyjskich ze swoich pozycji na wschodzie zostaje przeniesiona na południe, do regionu chersońskiego i zaporoskiego.

– Ale to im tam nie pomoże – powiedział Zełenski.

Rosja bez szans na zwycięstwo

Według niego, strategicznie Rosja nie ma szans na wygranie tej wojny.

– Trzeba trzymać się, aby państwo terrorystyczne odczuło swoją porażkę na poziomie taktycznym. Trzeba trzymać się - na południu, na wschodzie i wszędzie. Trzymać się w obronie, w dyplomacji, w polityce. Aby zachować naszą jedność – i to nie tylko do zwycięstwa, ale i po nim, aby jakościowo odbudować wszystko, co zniszczyli okupanci – podkreślił szef państwa, dodając, że wierzy, że to wszystko się uda.

Prezydent zaznaczył, że jest wdzięczny każdemu mieszkańcowi Mikołajowa za jego niezłomność, za ochronę miasta i regionu, jest wdzięczny mieszkańcom Nikopola, Charkowa, Krzywego Rogu i całego obwodu dniepropietrowskiego, „silnym ludziom” Zaporoża i regionu, „wszystkim Ukraińcom” z regionu Chersonia i każdemu, kto odważnie broni wejścia do Odessy.

