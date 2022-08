Były współpracownik Putina w szpitalu. "Nie czuje rąk i nóg"

Żona Czubajsa, Awdotia Smirnowa, na którą powołuje się rosyjski niezależny portal Meduza, powiedziała, że jej mąż "nie czuje rąk i nóg i nie może się ruszać".

Wojna na Ukrainie. Czubajs wyjeżdża z Rosji

67-letni Anatolij Czubajs, autor rosyjskiej prywatyzacji po rozpadzie Związku Radzieckiego, był do grudnia 2020 r. szefem państwowej korporacji Rusnano, zajmującą się nanotechnologią. Następnie został mianowany specjalnym wysłannikiem prezydent Federacji Rosyjskiej ds. stosunków z organizacjami międzynarodowymi. Pod koniec marca 2022 r. zrezygnował ze stanowisko i opuścił Rosję. Wyjazd miał być związany z jego sprzeciwem wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Włoski dziennik "La Repubblica" podał, że Czubajs zachorował podczas wakacji na Sardynii i został przewieziony do szpitala na wyspie. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. – Czubajs może mówić, nie może jednak chodzić. Jest przy nim jego żona – przekazał Reuterowi rozmówca, który zastrzegł sobie anonimowość.

Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że Kreml życzy Czubajsowi szybkiego powrotu do zdrowia, ale nie zna szczegółów jego hospitalizacji.

Czym jest zespół Guillaina-Barrego?

Sam Czubajs utrzymuje, że zdiagnozowano u niego zespół Guillaina-Barrego. To rzadkie zaburzenie neurologiczne, która objawia się osłabieniem lub odrętwieniem mięśni i może prowadzić do paraliżu, a gdy pacjent przestanie oddychać – nawet do śmierci. Dokładna przyczyna choroby nie jest znana, ale w większości przypadków poprzedza ją infekcja bakteryjna lub wirusowa, w tym SARS-CoV-2. Według lekarzy niektóre szczepionki przeciw koronawirusowi zwiększają ryzyko tego zespołu.

Media zwraca uwagę, że Czubajs był jednym z niewielu prominentnych ludzi z czasów Borysa Jelcyna, który pozostał w kręgach władzy pod rządami Putina.

