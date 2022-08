"Rosja niewiele może na to poradzić". Pieskow odbija piłeczkę

– Trudności z turbinami dla Nord Stream 1 zostały wprowadzone sztucznie, były spowodowane zachodnimi sankcjami i strona rosyjska niewiele może na to poradzić – stwierdził Pieskow, cytowany w poniedziałek przez agencję TASS.

W ubiegłym tygodniu Gazprom poinformował, że wstrzymuje prace jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu przez Niemcy do Europy Zachodniej o 20 proc. maksymalnej przepustowości – z 67 mln m3 do 33 mln m3. Inna turbina, która była serwisowana w Kanadzie, ma zostać przekazana Rosjanom przez Niemcy.

Pieskow przekonywał, że "Gazprom przedstawił prawdziwy stan rzeczy". – Są awarie, które wymagają pilnej naprawy, i są pewne sztuczne trudności, które zostały wykreowane przez tak zwane sankcje i nielegalne ograniczenia – dodał.

Nord Stream 1 – gazowa broń Putina

Nord Stream (Gazociąg Północny) transportuje gaz z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech po dnie Morza Bałtyckiego. Omija w ten sposób kraje tranzytowe, takie jak Ukraina, Polska i państwa bałtyckie. Długość Nord Stream 1 wynosi 1222 km, co czyni go najdłuższym gazociągiem morskim na świecie. Składa się z dwóch nitek o przepustowości 55 mld m3. Działa od 2012 r.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że trwająca "wojna gazowa" prowadzona przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina przeciwko Europie jest "bezpośrednią kontynuacją jego wojny z Ukrainą".

26 lipca kraje Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie ograniczenia zużycia gazu o 15 proc. do zimy, ponieważ perspektywa całkowitego odcięcia dostaw z Rosji jest coraz bardziej prawdopodobna. Oszczędzanie ma być dobrowolne, chyba że zostanie ogłoszony tzw. alarm gazowy.

Von der Leyen: Rosja zmniejszyła lub przerwała dostawy gazu do 12 krajów UE

Marszałkowski o gazowym planie UE: Polska może na tym skorzystać