"USA są gotowe". Biden chce negocjować z Rosją

– Dzisiaj moja administracja jest gotowa do szybkiego negocjowania nowych ram kontroli zbrojeń, które zastąpią układ new START, gdy wygaśnie on w 2026 r. – przekazał prezydent USA, w oświadczeniu wydanym przez Białym Dom z okazji 10. konferencji przeglądowej Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Biden dodał, że "Rosja powinna zademonstrować, że jest gotowa do wznowienia prac nad kontrolą zbrojeń nuklearnych ze Stanami Zjednoczonymi". "Nawet w szczytowym momencie zimnej wojny Stany Zjednoczone i Związek Radziecki były w stanie współpracować, aby podtrzymać naszą wspólną odpowiedzialność za zapewnienie strategicznej stabilności" – podkreślił.

Zaznaczył, że "negocjacje wymagają chętnego partnera działającego w dobrej wierze, a brutalna i niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainę zburzyła pokój w Europie i stanowi atak na fundamentalne zasady ładu międzynarodowego".

New START, czyli redukcja strategicznej broni jądrowej

W 2021 r., krótko po inauguracji prezydentury Joe Bidena, USA i Rosja uzgodniły przedłużenie przełomowego traktatu New Strategic Arms Reduction Treaty, który ogranicza liczbę strategicznej broni jądrowej, jaką mogą posiadać oba kraje. Nowa data obowiązywania porozumienia to 4 luty 2026 r.

Historyczna umowa (tzw. New START) została po raz pierwszy podpisana w 2010 roku na okres 10 lat przez ówczesnych przywódców obu państw: prezydenta USA Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.

Jest to ostatni traktat między USA a Rosją ograniczający rozwój dwóch największych arsenałów nuklearnych na świecie po wycofaniu się USA z odrębnego porozumienia o kontroli zbrojeń nuklearnych z Rosją, traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu (INF). Decyzję w tej sprawie w 2019 r. podjęła administracja prezydenta Donalda Trumpa.

