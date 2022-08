Wojna na Ukrainie. USA ostrzegają przed "strasznym wypadkiem nuklearnym"

Stany Zjednoczone ustami Blinkena oskarżyły Rosję o wykorzystanie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jako "tarczy nuklearnej" przez stacjonowanie tam wojsk, co uniemożliwia siłom ukraińskim oddanie ognia i stwarza ryzyko "strasznej awarii jądrowej".

Podczas przemówienia wygłoszonego w ONZ na konferencji stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) Blinken oświadczył, że USA są "głęboko zaniepokojone" tym, że największa elektrownia jądrowa na Ukrainie w Enerhodarze jest teraz rosyjską bazą wojskową używaną do ostrzeliwania sił ukraińskich z jej terenu.

Blinken mówi o "tarczy nuklearnej" Rosji na Ukrainie

– Oczywiście Ukraińcy nie mogą tam atakować, by nie doszło do strasznego wypadku nuklearnego – stwierdził amerykański sekretarz stanu, którego cytuje we wtorek agencja Reutera. I dodał, że Rosjanie poza używaniem "ludzkich tarczy" sięgają po "tarczę nuklearną".

Podczas rozmów prowadzonych w Nowym Jorku wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Mykoła Toczycki powiedział, że "konieczne są wspólne działania, aby zapobiec katastrofie jądrowej" i wezwał społeczność międzynarodową do "zamknięcia nieba" nad ukraińskimi elektrowniami jądrowymi za pomocą systemów obrony powietrznej.

Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Rozpoczęta 24 lutego inwazja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na Ukrainę wywołała największy konflikt w Europie od II wojny światowej, zabijając tysiące ludzi, wysiedlając miliony i pozostawiając duże części Ukrainy w gruzach.

Wojna spowodowała również globalny kryzys żywnościowy, ponieważ Rosja i Ukraina produkują około jednej trzeciej światowej pszenicy. Walki doprowadziły do tego, że upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

Działania Kremla ściągnęły na Rosję sankcję, które spowodowały wzrost cen energii i kryzys energetyczny.

