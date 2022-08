USA nakładają sankcję na "dziewczynę" Władimira Putina

Gimnastyczka Alina Kabajewa została objęta amerykańskimi sankcjami, wymierzonymi w rosyjskie elity w związku z inwazją na Ukrainę – podaje stacja CNN.

Jak przypomina Departament Skarbu USA, Kabajewa jest związana z rosyjską władzą (w oświadczeniu napisano o "bliskim związku z Putinem"), a także jest byłą deputowaną do Dumy Państwowej i szefową największego rosyjskiego holdingu medialnego – Narodowej Grupy Medialnej.

39-letnia była gimnastyczka odpowiada więc za znaczą część obecnej w Rosji propagandy medialnej.

Obawy wobec reakcji Władimira Putina

Kabajewa miała zostać objęta sankcjami już wiosną, jednak wówczas amerykańskie władze nie zdecydowały się na ten krok – jak relacjonowały media – w obawie o reakcję prezydenta Rosji.

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal podawał wówczas, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA w ostatniej chwili wstrzymała nałożenie sankcji na mistrzynię olimpijską w gimnastyce artystycznej Alinę Kabajewą, uznawaną za partnerkę Władimira Putina.

"The Wall Street Journal", powołując się na anonimowe źródła, informował, że amerykańscy urzędnicy zamierzali wpisać Rosjankę na listę osób objętych sankcjami, ale strach przed reakcją prezydenta Rosji miał ich powstrzymać. Amerykanie obawiali się rzekomo, że nałożenie ograniczeń na Kabajewą poskutkuje "agresywną reakcją Putina", mogącego potraktować to jako osobisty cios, co doprowadziłoby do "dalszej eskalacji napięć między Rosją a Stanami Zjednoczonymi".

Amerykańskie sankcje zostały już nałożone na dwie dorosłe córki Putina z jego pierwszego małżeństwa – Katerinę Tichonową i Marię Woroncową. Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że ograniczenia wobec nich mają charakter symboliczny, bo nie wiadomo, czy posiadają aktywa za granicą.

Czytaj też:

Rozmowa Schröder-Putin. "Kreml chce negocjować rozwiązania"Czytaj też:

Czy Rosja planuje podbój Gruzji i Kazachstanu?