Trump spotkał się z Orbanem. "Niewiele osób tyle wie"

Do spotkania obu polityków doszło we wtorek w posiadłości Trumpa w Bedminster w stanie New Jersey.

"Wspaniale spędzam czas z moim przyjacielem Viktorem Orbanem, premierem Węgier. Omówiliśmy wiele ciekawych tematów – niewiele osób wie tyle o tym, co dzieje się w dzisiejszym świecie. W kwietniu świętowaliśmy także jego wielkie zwycięstwo wyborcze”" – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Z kolei na profilu Orbana na Facebooku pojawiło się nagranie, w którym nazwał on Trumpa "ważnym sojusznikiem Węgier". – Obaj jesteśmy zaangażowani w walkę z nielegalną migracją, obaj jesteśmy przywiązani do niskich podatków, a co najważniejsze, obaj jesteśmy oddani pokojowi – stwierdził Orban.

Wojna na Ukrainie. "Pokój mogą stworzyć tylko silni przywódcy"

Nawiązując do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, węgierski premier ocenił, że "jedynym antidotum na wojenną inflację i wojenno-gospodarczy kryzys jest pokój". – Ale pokój mogą stworzyć tylko silni przywódcy, dlatego w naszym interesie jest, aby Stany Zjednoczone były silne – podkreślił.

Orban powiedział też, że Trump szanuje i ceni Węgrów. – Nasza współpraca układała się dobrze w przeszłości i możemy mieć nadzieję, że będzie dobra również w przyszłości. Życzę mu powodzenia – dodał.

Spotkanie Trumpa z Orbanem. Potem konferencja w Dallas

W spotkaniu uczestniczyli także Zsolt Nemeth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych węgierskiego parlamentu, węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto, a także szefowa PAC Save America, Susie Wiles oraz doradca polityczny Trumpa - Brian Jack.

Zarówno Orban, jak i Trump mają w tym tygodniu uczestniczyć w Konferencji Konserwatywnych Działań Politycznych (CPAC), która odbędzie się w Dallas. Miklos Szantho, węgierski partner CPAC, nazwał to wydarzenie "koszmarem globalistów".

Czytaj też:

Trump: Ukraina mogła oddać Krym Rosji i dogadać się z PutinemCzytaj też:

Orban: Negocjujemy z Rosją zakup dodatkowej ilości gazu