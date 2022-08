Senat USA za rozszerzeniem NATO. Przeciw tylko jeden z Republikanów

Pod koniec czerwca podczas szczytu NATO w Madrycie oficjalnie przyjęto wnioski Szwecji i Finlandii o przystąpienie do Sojuszu. Obecnie parlamenty poszczególnych państw członkowskich NATO ratyfikują zgodę na rozszerzenie Sojuszu. Taką decyzję podjęli już m.in. polscy parlamentarzyści. W środę uczynił to także amerykański Senat.

Zgodna na rozszerzenie NATO

W lipcu prezydent Joe Biden wysłał projekt rezolucji do Senatu, torując tym samym drogę do głosowania. Aby Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na rozszerzenie NATO, rezolucja musiała być zatwierdzona przez dwie trzecie Senatu. Ostatecznie "za" zagłosowało 95 senatorów. Tylko polityk GOP (Republikanie) Josh Hawley z Missouri był przeciwny. Inny polityk Republikanów, Rand Paul z Kentucky, wstrzymał się od głosu.

We wtorek przewodniczący większości w Senacie Chuck Schumer ogłosił, że głosowanie nad przyjęciem rezolucji ratyfikacyjnej wniosku Szwecji i Finlandii do NATO odbędzie się w środę i poinformował, że zaprosił ambasadorów Finlandii i Szwecji do obserwowania debaty i głosowania.

– Nasz sojusz z NATO jest opoką, która gwarantowała demokrację w świecie zachodnim od zakończenia II wojny światowej. To jeszcze bardziej wzmacnia NATO i jest szczególnie potrzebne w świetle niedawnej rosyjskiej agresji – powiedział Schumer podczas swojego wystąpienia na posiedzeniu Senatu.

– Kiedy przywódca McConnell i ja spotkaliśmy się z prezydentem Finlandii i premierem Szwecji w maju, zobowiązaliśmy się zrobić to tak szybko, jak to możliwe, a już na pewno przed wyjazdem do domu na sierpniową przerwę – dodał Schumer.

Podpis Bidena

Po zatwierdzeniu przez Senat protokołów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO, „kolejnym krokiem w procesie ratyfikacji jest podpisanie przez prezydenta instrumentu ratyfikacji traktatu” – powiedział CNN rzecznik Departamentu Stanu.

– Po podpisaniu przez prezydenta dokumentu ratyfikacyjnego, dokument ten jest deponowany (w przypadku traktatu wielostronnego) u depozytariusza traktatu, którym w przypadku spraw związanych z NATO jest Departament Stanu – dodał rzecznik.

Czytaj też:

Media: Boris Johnson może zostać szefem NATOCzytaj też:

"Ma to swoją cenę". Ławrow reaguje na słowa prezydenta Dudy o NATOCzytaj też:

Rozszerzenie NATO. Prezydent Duda podpisał ustawy