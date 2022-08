Zełenski: Proponują nam, żebyśmy się poddali

– Nie proponują nam dialogu. Proponują nam poddanie się – powiedział w czwartek Zełenski, odpowiadając na pytania przedstawicieli afrykańskich mediów.

– Jestem prezydentem od trzech lat. Nie znajdziecie ani jednego prezydenta krajów UE, który od trzech lat nie otrzymał ode mnie sygnałów, że chcę bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że nie możemy dopuścić do wojny na pełną skalę, że będą dziesiątki i setki tysięcy zabitych i miliony uchodźców – tłumaczył.



Zełenski: Związują nam ręce i odcinają język

– Dzwoniłem do niego (Putina - red.) wiele razy – dodał Zełenski, podkreślając, że Rosjanie "zawsze znajdowali powody, by nie pozwalać na dialog". Kiedy najechali na nas, co mam zrobić? Czy powinienem zadzwonić ponownie? To nie jest dialog ani pojednanie. To jest ultimatum. Brzmi ono tak: "Jeśli nie zrobisz tego, co chcemy, zabijemy cię – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

–Związują nam ręce, odcinają nam język, a potem mówią, że są gotowi do dialogu – stwierdził ukraiński prezydent.



Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Rozpoczęta 24 lutego inwazja Rosji na Ukrainę przekształciła się w największy konflikt w Europie od II wojny światowej, wywołała śmierć tysięcy ludzi, miliony uciekły za granicę, a duża część Ukrainy legła w gruzach.

Wojna spowodowała również globalny kryzys żywnościowy, ponieważ Rosja i Ukraina produkują około jednej trzeciej światowej pszenicy. Walki doprowadziły do tego, że upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

Działania Kremla ściągnęły na Rosję sankcję, które wywołały wzrost cen energii i niepokój w Europie przed nadchodzącą zimą.