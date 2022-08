USA rezygnują z testów nowoczesnej rakiety. Wszystko z powodu Chin

Sprawę opisuje "The Wall Street Journal". Tym razem do próbnego odpalenia rakiety nie dojdzie ze względu na militarną aktywność Chin, która ma w tej chwili miejsce wokół Tajwanu. Informację potwierdził rzecznik Pentagonu John Kirby. Przypomnijmy, że w czwartek chińska armia rozpoczęła największe w historii ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w pobliżu wysypy. Chińskie myśliwce oraz okręty wojenne będą wykonywały manewry zaledwie ok. 20 km od wybrzeży Tajwanu.

Ćwiczenia to odpowiedź na niedawną wizytę Przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej, gdzie spotkała się z tajwańskimi liderami politycznymi. Pekin uznał wizytę Pelosi za próbę naruszenia "suwerenności" Chin. Tajwan jest bowiem uznawany przez chińskich polityków za integralną choć zbuntowaną część kraju.

"Odpowiedzialna decyzja"

Tym samym administracja prezydenta USA Joe Bidena odłożyła planowany testowy start rakiety balistycznej, aby uniknąć eskalacji napięć w stosunkach z Chinami, które zaczęły „demonstrować siłę militarną” w pobliżu Tajwanu. Biały Dom powiedział, że Siły Powietrzne USA chciały przeprowadzić testy już w tym tygodniu, ale w obliczu wydarzeń wokół Tajwanu testy teraz nie odbędą się w najbliższej przyszłości.

Gazeta cytuje dalej rzecznika Pentagonu Johna Kirby'ego, który przekazał, że sekretarz obrony USA Lloyd Austin nakazał wzmocnienie obecności marynarki wojennej w rejonie Tajwanu, ale potem zadecydował o przełożeniu testów nowych rakiet, aby uniknąć dalszego pogorszenia stosunków z Chinami.

– Podczas gdy Chiny prowadzą destabilizujące ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu, Stany Zjednoczone zamiast tego demonstrują zachowanie odpowiedzialnej potęgi jądrowej, zmniejszając ryzyko podjęcia błędnych decyzji – powiedział Kirby.

Minuteman III ICBM, zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego, jest kluczowym elementem strategicznego arsenału Sił Zbrojnych USA. Ma zasięg ponad 9660 km i może latać z prędkością około 24 000 km/h.

Czytaj też:

Wizyta Pelosi na Tajwanie. Stoltenberg zabrał głosCzytaj też:

Ćwiczenia wokół Tajwanu. Japonia: Pociski spadły na nasze wody