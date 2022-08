Ławrow pisze do sekretarza generalnego ONZ. Żąda interwencji

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przebywa obecnie w Kambodży, gdzie bierze udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Aktywność Rosji na forum ONZ

Podczas wizyty, polityk w rozmowie z mediami poinformował o liście, który wysłał "niedawno" do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Jak tłumaczył Ławrow, Rosja musi być reprezentowana na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone – jako kraj goszczący, gdzie znajduje się główna siedziba organizacji – nie dopełniają swoich obowiązków, aby jej to umożliwić.

– Stany Zjednoczone, jako kraj goszczący, gdzie znajduje się kwatera główna, ma prawne obowiązki wobec ONZ i wszystkich jej członków, aby robić wszystko, tak, żeby każde państwo członkowskie mogło normalnie i komfortowo uczestniczyć w pracach wszystkich organów organizacji – tłumaczył szef rosyjskiej dyplomacji.

-- USA wymigują się do tego obowiązku, więc wysłałem niedawno list w tej sprawie do sekretarza generalnego ONZ, który z kolei ma obowiązek zmusić kraj goszczący, do przyzwoitego zachowania – dodał polityk.

Putin zabierze głos na forum ONZ?

Ławrow został również zapytany o uczestnictwo w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrześniu. Jak tłumaczy szef MSZ: "Rosja nie może zostać bez reprezentacji w ONZ, a kraje Zachodu nie mogą o tym decydować".

Jednocześnie polityk podkreślił, że nie wiadomo kto pojedzie na spotkanie. – Czy będzie to delegacja z Moskwy, czy tak jak pan powiedział, nasi amerykańscy przyjaciele zabronią przyjazdu naszej delegaci w duchu rozumianej przez nich wolności – to się okaże – stwierdził polityk, zwracając się do dziennikarza.

W połowie lipca rosyjska, państwowa agencja TASS, dotarła do agendy wrześniowych wystąpień na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z informacji agencji wynika, że w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym otwierającym 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (20-26 września) głos zabiorą między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

W tych dniach zaplanowano także wystąpienie "przedstawiciela Rosji", nie wiadomo jednak czy będzie to prezydent Władimir Putin, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow czy inna osoba wydelegowana przez Moskwę. Tradycyjnie bowiem w agendzie nie podano bowiem nazwisk mówców – podaje TASS.

