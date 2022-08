Szokujące samobójstwo młodej lekarki. Otrzymywała groźby od antyszczepionkowców

Społeczeństwo Austrii jest wstrząśnięte wiadomością sprzed kilku dni o samobójczej śmierci lekarki Lisy-Marii Kellermayr – po tym, gdy została zmuszona do zamknięcia swojej praktyki na skutek gróźb morderstwa ze strony antyszczepionkowców.

Śmierć młodej lekarki

Młoda lekarka była bardzo zaangażowana w walkę z pandemią koronawirusa. Jej samobójstwo, popełnione po miesiącach nienawistnych wiadomości i gróźb przemocy, powoduje "szok", przyznał arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn.

Młodą lekarkę wspominało w milczeniu tysiące ludzi zgromadzonych 2 sierpnia przed katedrą św. Szczepana. Ten wiec „bez haseł, bez kłótni, bez potępień” był mocnym znakiem spójności i szacunku – napisał kard. Schönborn w cotygodniowym komentarzu na łamach bezpłatnej gazety stołecznej „Heute”. Podkreślił, że „słuchanie, zbliżanie się do siebie, pojednanie” są bardzo pomocne.

Po dwóch i pół roku trwania pandemii „wydaje się, że najgorsze mamy już za sobą” – zaznaczył kardynał, nawiązując do zniesienia sporej części covidowych środków ochronnych. „Pozostają jednak niezliczone blizny w społeczeństwie”: zerwane przyjaźnie, rozdarte rodziny przez kwestię szczepień. Wzrosła także skłonność do przemocy. „Jak to możliwe, że nienawiść i wzburzenie tak się rozprzestrzeniają, że doprowadzają młodą lekarkę do śmierci?” – zastanawiał się zatroskany arcybiskup Wiednia.

Rachunek sumienia po pandemii COVID-19

W tym kontekście kard. Schönborn zachęcił do rachunku sumienia: „co było słuszne w walce z pandemią, a które środki były być może przesadzone? Ale przede wszystkim: czy nie mogliśmy wszyscy lepiej poradzić sobie z pandemią?”.

Wyrazy współczucia z powodu samobójczej śmierci lekarki z Górnej Austrii wyraził również przewodniczący Konferencji Biskupów Austriackich, abp Franz Lackner. Arcybiskup Salzburga podkreślił, że Kellermayr swoją wiedzą służyła ludziom.

„Jako lekarka dołączyła do licznej grupy pracowników medycznych, którzy z bezinteresownym poświęceniem wnieśli i nadal wnoszą swój wkład w przezwyciężenie pandemii – oświadczył 3 sierpnia abp Lackner.

Lisa-Maria Kellermayr popełniła samobójstwo 29 lipca po tym, jak w czasie pandemii koronawirusa wielokrotnie otrzymywała pogróżki śmierci ze strony antyszczepionkowców, a na sytuację nie reagowały władze.

Czytaj też:

Austria: List otwarty 120 duchownych przeciwko przymusowi szczepień