Jak poślubić milionera

Donald Trump 14 lipca na swoim portalu społecznościowym Truth Social zawiadomił, że jego była żona Ivana Trump zmarła w swoim nowojorskim mieszkaniu. Miała 73 lata. Tydzień później, po katolickim pogrzebie, pochowano ją w miejscowości Bedminster w stanie New Jersey. Jak ujawnił portal Biznes Insider, grób Ivany znajduje się na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa. „To sposób na potrójne unikanie podatków. Uniknął podatku od nieruchomości, dochodów i sprzedaży” – skomentowała te informacje na Twitterze ekspertka od podatków, Brooke Harrington z Darmouth College.

PAN ZELNICEK CHCIAŁ SYNA

Mimo że od wielu lat Ivana nie była żoną byłego prezydenta, wciąż łączyły ją z nim więzy biznesowe oraz – jak twierdziła rodzina – także przyjaźń.

Jej historia to wcielenie american dream. Skromne początki w komunistycznej Czechosłowacji, emigracja, wreszcie glamour pozłacanych salonów nowojorskiej elity. Miała wiele ról: była mistrzynią narciarstwa, modelką, dekoratorką wnętrz, uczestniczką reality show, ikoną nowojorskiej high society. Miała bogate życie, w dosłownym i przenośnym sensie słowa. Pracowita i energiczna pozycję zawdzięczała mężowi. Mieli troje dzieci: Donalda Juniora, Erica i Ivankę.

Historia rozpoczyna się na Morawach, w przemysłowym mieście Gottwaldov, dzisiaj Zlin. Pan Milos Zelnicek chciał mieć syna, ale ponieważ urodziła się dziewczynka, postanowił przynajmniej wychować ją na mistrzynię sportu. – Jak dopłyniesz do tego miejsca, to dam ci pięć dolarów – zachęcał jedynaczkę i wyznaczał jej spory dystans. – Więc dopływałam – wyznała po latach pani Trump portalowi Fashion Week Daily. Jako 15-latka jest już członkiem narodowej reprezentacji i bierze udział w zagranicznych zawodach. Fascynuje ją bogaty Zachód, wówczas trudno dostępny dla obywateli Czechosłowacji. Postanawia, że prędzej czy później tam zamieszka. W 1967 r. przeprowadza się do Pragi, zapisuje na Wydział Kultury Fizycznej Uniwersytetu Karola (uzyska na nim tytuł magistra wychowania fizycznego), zarabia jako modelka.