Szwecja dołączy do brytyjskiego programu szkolenia ukraińskich żołnierzy

Jak poinformowała służba prasowa szwedzkiego rządu, instruktorzy wojskowi z tego kraju będą szkolić ukraińskich żołnierzy podczas ćwiczeń w Wielkiej Brytanii w okresie od 12 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

– Szwecja uczestniczy w tych pracach, a szwedzcy instruktorzy przyczynią się do wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy – powiedział minister obrony Peter Hultqvist.

Tym samym Szwecja dołączy do kilku innych państw, które zdecydowały się przysłać swoich oficerów, aby szkolić ukraińskich żołnierzy.

Akcesja Szwecji

Według brytyjskiej telewizji Sky News, decyzja Szwecji o przystąpieniu do programu, wraz z Kanadą i Holandią, została przyjęta z zadowoleniem przez brytyjskiego ministra obrony Bena Wallace'a. Szef MON powiedział, że jest "zachwycony" akcesją tego kraju do prowadzonego programu.

W ramach prowadzonego przez Brytyjczyków szkolenia, które trwa kilka tygodni, ćwiczeniu poddawanych jest do 10 tys. ukraińskich żołnierzy. W program zaangażowanych jest około 1050 brytyjskich żołnierzy.

Jak podała agencja UNIAN, podczas wizyty w Kijowie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział odrębny program szkolenia dla ukraińskiego personelu wojskowego, w ramach którego co 120 dni będzie szkolonych nawet 10 tys. żołnierzy.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace odwiedził ukraiński personel wojskowy, który przybył na szkolenie do Wielkiej Brytanii. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson odwiedził także ukraińskich żołnierzy podczas ćwiczeń w North Yorkshire. Szef rządu brał udział w szkoleniach, osobiście oceniał niektóre rodzaje broni. Podczas swojego przemówienia Johnson stwierdził, że ma zaufanie do ukraińskich żołnierzy, którzy poprowadzą kraj do zwycięstwa w wojnie z Rosją.

Wcześniej Kanada wznowiła program szkolenia wojska ukraińskiego. W tym celu do Wielkiej Brytanii wysłano 225 kanadyjskich żołnierzy.

