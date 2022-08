Pieskow: Prędzej czy później kraje europejskie zaczną się zastanawiać

Pieskow rozmawiał we wtorek z dziennikarzami. Polityk skomentował m.in. wywiad udzielony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla "Washington Post", w którym powiedział on między innymi, że kraje zachodnie powinny zakazać wszystkim Rosjanom wjazdu na swoje terytorium.

– Najważniejszymi sankcjami jest zamknięcie granic, ponieważ Rosjanie odbierają innymi ziemie – powiedział Zełenski. Jak dodał, Rosjanie powinni żyć "zamknięci we własnym świecie, dopóki nie zmienią swojej filozofii".

Rano, do wypowiedzi Zełenskiego w ostrych słowach odniósł się Dimitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji, a obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej napisał, że "To Adolf Hitler jako ostatni próbował zastosować takie idee do całego narodu".

Pieskow: Czy Zełenski robi wszystko dobrze?

Pieskow z kolei nawiązał do tego, że sankcje gospodarcze nałożone przez Zachód na Rosję, są "bronią obosieczną", która uderza zarówno w Rosjan, jak i w Europejczyków.

– Zełenski powinien zrozumieć, że kraje europejskie, które próbują ukarać Rosję, jak mówią, już aktywnie płacą za to rachunek. Same kraje płacą rachunek i obywatele płacą rachunek. I prędzej czy później te kraje również zaczną się zastanawiać: "czy Zeleński robi wszystko dobrze, dlaczego nasi obywatele muszą płacić za jego kaprysy? Więc strona ukraińska powinna być tego świadoma – powiedział Pieskow.

Rzecznik Kremla ws. fabryki Bayraktar

Także we wtorek rzecznik Kremla zagroził, że powstająca na Ukrainie fabryka tureckich dronów Bayraktar zostanie zniszczona, jeśli władze na Kremlu uznają ją za zagrożenie.

– Fakt stworzenia takiego obiektu, od razu wejdzie w temat demilitaryzacji. Trzeba oczywiście rozumieć, że prawdopodobnie tylko przedłuży to cierpienie Ukraińców, ale nie pomoże uniknąć tego, co jest celem SVO [operacji specjalnej, jak Federacja Rosyjska nazywa wojnę z Ukrainą - przyp. red.] – powiedział Pieskow podczas telekonferencji.

