Cichanouska powoła białoruski rząd tymczasowy

W stolicy Litwy zakończyła się konferencja "Nowa Białoruś". – Postanowiłam stworzyć wspólny gabinet przejściowy. To kolegialny organ wykonawczy, który na co dzień będzie działał na rzecz głównych celów: obrony niepodległości i suwerenności Republiki Białoruś, reprezentowania interesów narodowych Białorusi oraz realizowania faktycznej deokupacji naszego kraju – oznajmiła podczas wydarzenia Swiatłana Cichanouska. Jej wypowiedź cytuje Biełsat.

Inne cele nowo powstałego organu to "przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego, opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie nielegalnego sprawowania władzy, zapewnienie przejścia od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów, opracowanie i wdrożenie decyzji niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych przemian na Białorusi".

– W wyniku tych działań muszą zostać uwolnieni wszyscy więźniowie polityczni – wskazała liderka białoruskiej opozycji. Kandydaci na członków gabinetu muszą zostać zaakceptowani przez organ przedstawicielski – Radę Koordynacyjną. – Toczy się wojna, czas działać – określiła jednak obecną sytuację w kraju, uzasadniając tym powołanie pierwszych kandydatów, którzy będą sprawować swoje obowiązki na razie przez sześć miesięcy – powiedziała Cichanouska.

Kto wejdzie w skład tymczasowego rządu Białorusi?

Lider Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka został przedstawicielem gabinetu ds. tranzytu władzy.

Przedstawiciel inicjatywy BYPOL Alaksandr Azarau – przedstawicielem ds. przywrócenia ładu publicznego.

Przedstawiciel Cichanouskiej, dyplomata Walery Kawalaeuski – przedstawicielem ds. spraw zagranicznych.

Były dowódca brzeskiej grupy szturmowo-desantowej, który po rozpoczęciu wojny na Ukrainie uczestniczył w formowaniu pułku „Pahonia”, Walery Sachaszczyk – przedstawicielem gabinetu ds. obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Inicjatywę ogłoszono w drugą rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, które wywołały największe w historii tego kraju demonstracje.

