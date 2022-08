Ostrzał obwodu dniepropietrowskiego. "Przeżyli prawdziwie piekielną noc"

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego jest troska o dobro wspólne. Nie jest ono sumą dóbr prywatnych, ale czymś, co możemy wypracować jedynie działając razem. Przykładem dobra wspólnego jest suwerenne państwo. – Tylko razem możemy pokonać wroga. Nasze zwycięstwo będzie dobrem wspólnym, z którego skorzystamy my, nasze dzieci i kolejne pokolenia – podkreślił abp Szewczuk.

– Chciałbym dziś zwrócić się do matek, które razem ze swoimi dziećmi zostały zmuszone do opuszczenia ojczyzny, a ich mężowie zostali, by bronić Ukrainy. Cały świat poruszyły zdjęcia zapłakanego ojca, który na granicy żegnał się ze swoją żoną i dziećmi. One wyruszały na niepewny uchodźczy szlak, a on wracał na front, by z narażeniem życia bronić ojczyzny. Kochane mamy, dziś szczególnie się za was modlimy, pamiętamy o was i chcemy wam okazać wsparcie. Pamiętajcie, że dla swoich dzieci jesteście na wygnaniu jedynym oknem na Ukrainę oraz na daleki i nieznany świat. Dlatego jednym z waszych podstawowych obowiązków na obczyźnie jest dbanie o chrześcijańskie i narodowe wychowanie waszych dzieci. My, jako Kościół, chcemy was w tym wspomóc i okazać wam wsparcie. Parafie, do których trafiłyście, które znajdują się w Polsce i w innych krajach, są dla was otwarte, by ogarnąć was ciepłem ludzkiej solidarności i chrześcijańskiej miłości – powiedział abp Szewczuk.

Duchowny podkreślił, że matki pozostają w obecnej chwili jedynymi stróżami dobra swych dzieci. – Proszę was, myślcie o Ukrainie, a kiedy to tylko będzie możliwe, wracajcie do domu. Ukraina was potrzebuje i za wami tęskni. Wierzymy, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że wasi mężowie powrócą z frontu i razem z wami i waszymi dziećmi będziecie mieszkać w wolnej i niezależnej Ukrainie. Boże, błogosław ukraiński naród i ukraińskie matki, błogosław nasze wojsko, które kosztem swojego życia buduje dobro wspólne naszego narodu i z każdym dniem przybliża zwycięstwo Ukrainy. Boże, pobłogosław nas swoim niebiańskim pokojem – mówił.

