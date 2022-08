Prezes Pfizera zakażony koronawirusem. Ile dawek przyjął?

Prezes Pfizera przekazał tę informację za pośrednictwem Twittera.

Prezes Pfizera po czterech dawkach

"Chciałbym poinformować, że uzyskałem pozytywny wynik testu #COVID19. Jestem wdzięczny za otrzymanie czterech dawek szczepionki Pfizer-BioNTech i czuję się dobrze, doświadczając bardzo łagodnych objawów. Izoluję się i rozpocząłem kurs Paxlovidem" – napisał Bourla.

"W naszych wysiłkach na rzecz walki z tą chorobą zaszliśmy tak daleko, że jestem przekonany, iż szybko wrócę do zdrowia. Jestem niezmiernie wdzięczny za niestrudzone wysiłki moich współpracowników z firmy Pfizer, którzy pracowali nad udostępnieniem szczepionek i metod leczenia dla mnie i ludzi na całym świecie" – dodał szef koncernu w jednym z kolejnych wpisów.

W Stanach Zjednoczonych dominuje obecnie subwariantem Omikronu BA.5. Odpowiada za blisko 90 proc. łącznej liczbie stwierdzonych zakażeń. To właśnie tym wariantem zakażony jest Bourla.

Paxlovid

Europejska Agencja Leków (EMA), a następnie Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Paxlovid do leczenia pacjentów z COVID-19 firmy Pfizer.

Lek - jak podała EMA - jest przeznaczony do leczenia łagodnego i umiarkowanego zakażenie COVID 19 u dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych o masie ciała co najmniej 40 kg), u których występuje "wysokie ryzyko progresji do ciężkiego COVID-19".

Paxlovid został już wcześniej zatwierdzony w USA, Wielkiej Brytanii i Izraelu.

Niedzielski: "Szósta fala" koronawirusa hamuje

Tymczasem w Polsce w piątek odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef resortu poinformował, że poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Nadal jednak liczba hospitalizacji utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.

Jak poinformował Niedzielski, w ciągu ostatnich 2 miesięcy w Polsce notowano dynamiczne wzrosty zachorowań na COVID-19. Jednak dane za ostatnie dwa dni pokazują, że ten proces wyhamował i, jak wskazał szef resortu zdrowia, "to samo zjawisko widzimy także na poziomie innych parametrów, które obserwujemy w trakcie pandemii".

