"Zbyt mała różnorodność". Zaskakujące doniesienia na temat polityki kadrowej RAF

Brytyjski "Sky News" pisze, że dowództwo Royal Air Force niemal wstrzymało werbowanie do formacji białych mężczyzn. Przyczyną ma być "zbyt mała różnorodności". Rozpatrywane mają być obecnie tylko zgłoszenia kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Wstrzymana rekrutacja białych mężczyzn?

"Sky News" powołał się na źródła w siłach zbrojnych, a artykuł wywołał niemałe zamieszanie wśród komentatorów i opinii publicznej.

Nowa polityka miała być powodem dymisji szefowej rekrutacji RAF-u, która zrezygnowała ze stanowiska, chcąc zwrócić uwagę na powagę sytuacji. W jej ocenie tego typu pauza rekrutacyjna nieuchronnie poskutkuje osłabieniem zdolności bojowej wojska i obniży bezpieczeństwo państwa.

Jedno z cytowanych przez "Sky News" źródeł z kręgów wewnętrznych armii przywołało wypowiedź dowódcy brytyjskiej armii Patricka Sandersa, że wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa są podobnej skali co w 1937 r. – A potem widzisz szefa RAF-u, który jest gotów złamać wymagania operacyjne sił powietrznych tylko po to, aby spełnić cele różnorodności. Myślę, że trzeba go wezwać do ministerstwa obrony i powiedzieć: "To jest agenda obrony, realizuj ją" – miał stwierdzić informator.

Odpowiedź RAF

Doniesień "Sky News" nie potwierdził jednak rzecznik RAF-u. – Nie ma żadnej pauzy w rekrutacji przez Royal Air Force i nie ma nowej polityki w odniesieniu do spełnienia wymagań dotyczących rekrutacji w roku. Dowódcy Royal Air Force nie będą unikać wyzwań, przed którymi stoimy, budując służbę, która przyciąga i rekrutuje talenty z każdej części brytyjskiej siły roboczej. Podobnie jak w przypadku Royal Navy i British Army robimy wszystko, co możemy, aby zachęcić do rekrutacji z grup niedostatecznie reprezentowanych i zapewnić, że mamy zróżnicowany personel – oświadczył.

Sky News poprosiło też o komentarz rzecznika brytyjskiego ministerstwa obrony narodowej.

– Skuteczność operacyjna jest najważniejsza i nikt nie obniża standardów, aby ułatwić (komuś) dołączenie do Royal Air Force. RAF rekrutuje do wielu zawodów i, podobnie jak reszta sił zbrojnych, jest zdeterminowany, aby odzwierciedlać społeczeństwo, któremu służy, broniąc go – powiedział.

"Sky News" przypomina natomiast, że ministerstwo obrony oficjalnie wskazało, że chce zwiększyć odsetek kobiet w siłach zbrojnych z obecnych 12 proc. do 30 proc. najpóźniej do 2030 roku.

