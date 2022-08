Miasto wybuduje osiedle na 40 tys. mieszkań. Miejsc parkingowych nie będzie

Rada Miasta Dublina i Rada Hrabstwa Południowego Dublina poinformowały, że w ramach projektu "City Edge" wkrótce postawione zostanie wielkie osiedle, które ma być "wolne od samochodów".

Dublin. Osiedle bez miejsc parkingowych

Budynki mieszkalne mają zostać postawione bez jakichkolwiek parkingów – ani podziemnych, ani wokół bloków. Mieszkańcy będą przemieszczać się pieszo, na rowerach lub korzystać z komunikacji miejskiej. Jako zachęta do osiedlenia się na dzielnicy mają służyć liczne parki, szkoły i obiekty komunalne.

Wraz z budową bloków ma ruszyć rozbudowa ścieżek rowerowych oraz linii zbiorowego transportu. Projekt zakłada oddanie do użytku pierwszych 3500 mieszkań do 2030 roku. Planowane 85 tys. osób ma zamieszkać na osiedlu do 2070 roku.

City Edge. Zrównoważony rozwój

Irlandczycy budowę wielkiego osiedla bez miejsc parkingowych argumentują potrzebami klimatycznymi oraz słynnym "zrównoważonym rozwojem", forsowanym m.in. przez środowisko skupione wokół kierowanego przez Klausa Schwaba Światowego Forum Ekonomicznego.

"Regeneracja obszaru City Edge znacząco przyczyni się do dostarczenia bardzo potrzebnych nowych domów i miejsc pracy, co z kolei wygeneruje znaczne korzyści gospodarcze, klimatyczne i społeczne dla kraju" – czytamy w dokumentacji projektu.

"Realizacja skali ambicji przedstawionych w ramach będzie wymagała silnego zarządzania, jak również trwałego wsparcia politycznego i gospodarczego. Istnieją znaczne deficyty infrastrukturalne, które wymagają koordynacji agencji państwowych i inwestycji z góry, aby popchnąć do przodu wczesną dostawę infrastruktury, aby uwolnić długoterminowy potencjał tego strategicznie ważnego projektu” – napisano.

Unia Europejska przeciwko autom spalinowym

Przypomnijmy, że zgodnie z jedną z dyrektyw programu "Fit for 55" przegłosowaną przez Parlament Europejski, tylko do 2035 r. będzie można na terenie UE rejestrować nowe samochody spalinowe. Po upływie tego terminu będzie można kupować wyłącznie samochody elektryczne.

Za zakazem aut spalinowych głosowało w PE 339 posłów, przeciw było 249, a 24 wstrzymało się. Chociaż przepisy dotyczące zakazu sprzedaży diesli i aut benzynowych w krajach UE muszą być jeszcze przedyskutowane i uchwalone przez Radę Unii Europejskiej, to głosowanie w PE jest postrzegane jako najważniejszy krok w tym procesie. Pełne zatwierdzenie nowych przepisów prawdopodobnie będzie oznaczać spadek sprzedaży samochodów hybrydowych i szybkie przejście na modele w pełni elektryczne.

Czytaj też:

Światowe Forum Ekonomiczne wzywa do zniesienia prywatnego posiadania autCzytaj też:

Radykalna regulacja UE. Sadowski: Sądzę, że nie wejdzie w życie, ale to ostrzeżenie