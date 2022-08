Koniec izolacji Putina? Na Bali może spotkać się z Bidenem i Zełenskim

Od wielu tygodni część krajów G20 (19 państw oraz Unia Europejska) wzywa do wykluczenia z grupy Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Bojkot listopadowego szczytu G20 na Bali rozważa – według doniesień medialnych – amerykańska administracja.

Putin i Xi Jinping na szczycie G20

Pomimo protestów, goszczący spotkanie szczytu prezydent Indonezji Joko Widodo zaprosił na nie również prezydenta Rosji Władimira Putina. – Indonezja chce zjednoczyć G20. Nie pozwoli, aby doszło do rozłamu. Pokój i stabilność to klucze do ożywienia i rozwoju światowej gospodarki – tłumaczył Widodo jeszcze w kwietniu.

Polityk zaprosił na szczyt również ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jednak nie wiadomo czy polityk pojawi się na Bali.

Tymczasem w czwartek, w rozmowie z agencją Bloomberg, prezydent Widodo poinformował, że prezydenci Chin i Rosji potwierdzili obecność na spotkaniu.

Oznacza to, że być może już w listopadzie na Bali dojdzie do spotkania Władimira Putina, Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o obecność prezydenta Rosji na szczycie na Bali tłumaczył, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła – przypomina Reuters.

G20. Polska zajmie miejsce Rosji?

W kontekście dyskusji o wyrzuceniu Moskwy z G20, wiosną tego roku ówczesny minister rozwoju i technologii Piotr Nowak przekazał, że Polska ma szansę zostać członkiem grupy w miejsce Rosji.

– Nasza propozycja, by usunąć Rosję z grupy G20 i w jej miejsce wprowadzić Polskę, spotkała się z dużym zrozumieniem przedstawicieli amerykańskiej administracji. Gina Raimondo, sekretarz handlu USA, zadeklarowała, że przekaże ją prezydentowi Joe Bidenowi, a sam pomysł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem – tłumaczył wówczas Nowak.

Według niego "wejście Polski do G20 pokazałoby, że przy takim wsparciu kraj komunistyczny jest w stanie w ciągu 30 lat stać się jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie".

