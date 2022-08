USA ogłaszają nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Departament Obrony USA ogłosił, że przekaże Ukrainie 775 milionów dolarów dodatkowej pomocy wojskowej za pośrednictwem Presidential Drawdown Authority (PDA). W jego skład wejdzie amunicja do rakiet HIMARS, HARM, a także systemów obrony powietrznej NASAMS.

To już dziewiętnasty pakiet PDA, który departament dostarcza Ukrainie od sierpnia 2021 roku.

Nowa pomoc dla Ukrainy

Ukraińskie wojsko otrzyma m.in. amunicje do systemów HIMARS MLRS, 16 haubic 105 mm i 36 000 pocisków do nich, 15 dronów Sky Eagle (to drony rozpoznawcze zaprojektowane specjalnie dla marynarki wojennej), pociski antyradarowe HARM, zestawy przeciwpancerne TOW.

Komentatorzy podkreślają, że ogłoszony w piątek pakiet pomocy zawiera drugą już partię pocisków antyradarowych HARM, które USA przekazały Ukrainie. Ponadto przeprowadzono ich integrację z myśliwcami MiG, które są na wyposażeniu ukraińskiej armii.

Jak zaznaczono w Pentagonie, USA przekażą Ukrainie system obrony powietrznej NASAMS. Proces potrwa od dwóch do trzech miesięcy.

Od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone skierowały na Ukrainę pomoc wojskową w wysokości 10,6 mld dolarów. Obecnie istnieje możliwość dostarczenia Ukrainie broni, która „zmieni sytuację na polu bitwy” na południu oraz na wschód od kraju.

Ukraińskie plany

Od 24 lutego trwa agresja Rosji na Ukrainę. Mimo oczekiwań Kremla, wojska rosyjskie nie zdobyły w pierwszych dniach Kijowa. Zajęły pobliskie miejscowości, m.in. Buczę, gdzie doszło do mordowania ludności cywilnej. Obecnie walki toczą się na wschodzie Ukrainy. NATO nie jest zaangażowane w konflikt, choć poszczególne kraje NATO (m.in. USA, Polska oraz Wielka Brytania) udzielają Ukrainie pomocy wojskowej, na prośbę władz w Kijowie.

Jak wskazał niedawno Szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak, Ukraina chce zakończyć "aktywną fazę wojny" przed zimą.

