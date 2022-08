Rosyjski dyplomata: Żadnej litości dla ludności ukraińskiej

Słowa przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Michaiła Ulianowa to reakcja na wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraiński przywódca dziękował na Twitterze Stanom Zjednoczonym za nowy pakiet pomocy wojskowej, w wysokości 77 milionów dolarów. "Podjęliśmy kolejny ważny krok w kierunku pokonania agresora. Ukraina będzie wolna" – napisał Zełenski.

W odpowiedzi rosyjski dyplomata opublikował wpis o treści: "Żadnej litości dla ludności ukraińskiej".

Ukraina domaga się wydalenia Ulianowa

W reakcji na skandaliczny wpis Ulianowa, ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do austriackich władz o wydalenie przedstawiciela Rosji z kraju.

twitter

"Ambasador Rosji Michał Ulianow wzywa do eliminacji narodu ukraińskiego. Ten język ludobójstwa nie może być tolerowany" – apeluje rzecznik MSZ w Kijowie Oleg Nikolenko.

Wzywamy całą społeczność dyplomatyczną w Wiedniu do bojkotu Ulianowa, a kraj goszczący, Austrię, do uznania go za persona non grata" – dodaje polityk.

Ulianow tłumaczy ze wpisu

Rosyjski ambasador skasował wpis namawiający do zabijania Ukraińców i przekonuje w mediach społecznościowych, że został źle zrozumiany.

twittertwitter

"Próby łączenia moich słów na temat Kijowa z wezwaniem do ludobójstwa są oburzające i absolutnie nieakceptowalne. To brudne metody" – skarży się polityk.

W innym wpisie Ulianow tłumaczy, że miał na myśli okrutną politykę ukraińskich władz, które nie dbają o obywateli, "odrzucając rozwiązania dyplomatyczne i skupiając się wyłącznie na gromadzeniu broni z Zachodu".

twitter