Córka Aleksandra Dugina zginęła pod Moskwą. Jej auto eksplodowało

BBC, powołując się na rosyjskie media, podaje, że w sobotę wieczorem Dugin i jego córka wracali razem do domu toyotą land cruiser, ale jej ojciec zmienił zdanie i przesiadł się wcześniej do innego samochodu, unikając w ten sposób śmierci.



Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać jadące na miejsce zdarzenia służby ratunkowe oraz stojącego w pobliżu płonącego auta Dugina, który zszokowany trzyma się za głowę.



Rosyjskie organy ścigana potwierdzi agencji TASS, że kobieta prowadząca SUV-a zginęła, gdy samochód eksponował w wiosce Bolshiye Vyazemy, ale nie podały żadnych dalszych szczegółów.



Aleksander Dugin jest bliskim sojusznikiem rosyjskiego prezydenta, nazywany przez niektórych “Rasputinem Putina”. Uważa się go za głównego intelektualnego architekta ultranacjonalistycznej ideologii, którą wyznaje wielu na Kremlu.



Dugin od lat wzywa Moskwę do bardziej agresywnego działania na arenie międzynarodowej i wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, która jego zdaniem powinna rozpocząć budowę imperium euroazjatyckiego - alternatywy wobec cywilizacji zachodniej i USA.