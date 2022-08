Putin nie będzie zadowolony z tych słów Erdogana. Chodzi o Krym

Recep Tayyip Erdogan wziął zdalny udział w posiedzeniu Platformy Krymskiej, które odbyło się we wtorek.

– Powrót Krymu do Ukrainy, którego jest nieodłączną częścią, jest zasadniczo wymogiem prawa międzynarodowego – powiedział Erdogan w przekazie wideo do uczestników szczytu. – Turcja nie uznaje aneksji Krymu i od pierwszego dnia otwarcie twierdzi, że ten krok jest bezprawny i nielegalny. To pryncypialne stanowisko, które ma nie tylko podstawy prawne, ale także moralne – podkreślił polityk. Erdogan dodał, że ochrona integralności terytorialnej, suwerenności i jedności politycznej Ukrainy jest "krytyczna" nie tylko dla regionalnego, ale i globalnego bezpieczeństwa.

Erdogan o Tatarach Krymskich

Prezydent Turcji powiedział, że jednym z priorytetów jego kraju jest zapewnienie bezpieczeństwa Tatarom Krymskim. W tym kontekście Erdogan upomniał się o Narimana Dżeljala, zastępcę przewodniczącego Medżlisu i co najmniej 45 innych osób zatrzymanych przez Rosję w ubiegłym roku.

Jednocześnie polityk zadeklarował, że Ankara będzie kontynuować rolę mediatora między Rosją a Ukrainą. Dodał, że celem jest doprowadzenie do pokoju w regionie.

Zełenski: Ukraina zamierza odzyskać Krym

– Ukraina nie prowadzi żadnych ataków na ludność cywilną, która znajduje się czy to na terenie innego państwa, czy – na terytorium Ukrainy, będącym pod tymczasową okupacją – powiedział Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej podczas Platformy Krymskiej.

Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, zaznaczył, że ukraińscy wojskowi wiedzą, co robią oraz gdzie na terytoriach okupowanych znajdują się obiekty wojskowe. – Tam mogą działać zgodnie z planem – stwierdził. I zapowiedział, że Ukraina będzie "dążyć do odzyskania Krymu, bo to jest nasze terytorium". – Dowolnym sposobem, tak jak zdecydujemy. Zdecydujemy samodzielnie, bez konsultacji z jakimkolwiek państwem świata – podkreślił.

Platforma Krymska to zainicjowane w ubiegłym roku międzynarodowe forum, zajmujące się kwestią deokupacji półwyspu Krym. Rosja nielegalnie zaanektowała Krym, część ukraińskiego terytorium, w marcu 2014 r.