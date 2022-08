Miasto w Holandii ubiega się o zwolnienie z sankcji UE wobec Rosji

Sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję po jej inwazji na Ukrainę nakazują rządom i innym organom publicznym zerwanie istniejących kontraktów z rosyjskimi firmami do 10 października.

Jak podaje Reuters, dla Hagi oznacza to konieczność znalezienia nowego dostawcy gazu, który zastąpi dotychczasową umowę z Gazpromem.

Miasto poinformowało, że w czerwcu i lipcu przeprowadziło ogólnounijny przetarg, ale nie przyciągnęło żadnych ofert od potencjalnych dostawców.

Gazprom dłużej w Hadze?

"Indywidualne rozmowy z dostawcami na pewno doprowadzą do porozumienia, ale nie wcześniej niż 10 października" – napisała w liście do rady miasta radna Saskia Bruines. "Poprosimy o zwolnienie z naszych obecnych ustaleń do 1 stycznia 2023 r., aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw i ułatwić negocjacje" – dodała.

Bruines jest przekonana, że Komisja Europejska przychyli się do prośby Hagi, ponieważ miasto spełniło warunek przeprowadzenia przetargu na czas bez pozytywnego wyniku. Dodała jednocześnie, że każdy nowy kontrakt na dostawę gazu, który ma wejść w życie 1 stycznia, będzie znacznie droższy niż obecna umowa z Gazpromem.

Haga jest jedną z wielu holenderskich gmin, które mają kontrakt energetyczny z Gazpromem, ale jako pierwsza poinformowała, że zwróci się o zwolnienie z sankcji – podkreśla agencja Reutera.

Inwazja Rosji na Ukrainę. UE odpowiada sankcjami

Unia Europejska przyjęła dotąd siedem pakietów sankcji wobec Rosji, w tym embargo na dostawy ropy naftowej i węgla. Zdaniem rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, "polityka powstrzymywania i osłabiania Rosji jest długofalową strategią Zachodu", a sankcje "zadały poważny cios całej światowej gospodarce".

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już pół roku i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r.

