Nord Stream 2. Szefowa MSZ przeciwna pomysłowi wiceszefa Bundestagu

Niemiecka minister spraw zagranicznych twierdzi, że Ukraina będzie wspierana w wojnie z Rosją tak długo, jak będzie to koniecznie. "Niestety musimy założyć, że Ukraina latem przyszłego roku nadal będzie potrzebowała nowej ciężkiej broni od swoich przyjaciół" – stwierdziła polityk Zielonych w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag".

Jak dodała, "Ukraina broni także naszej wolności, naszego ładu pokojowego. I wspieramy ją finansowo i militarnie – tak długo, jak jest to konieczne. Kropka" – zapowiedziała Bearbock.

Baerbock: Wojna może jeszcze trwać latami

W środę minęło dokładnie pół roku od rozpoczęcia przez Rosję nowej fazy wojny przeciwko Ukrainie. 24 lutego wojska rosyjskie wtargnęły na terytorium Ukrainy, rozpoczynając inwazję, która w swojej skali przerasta inne konflikty zbrojne, które miały miejsce w Europie po zakończeniu II Wojny Światowej.

Szefowa niemieckiego resortu obrony wyraziła obawę się, że wojna Rosji z Ukrainą "może jeszcze trwać latami". Dodała, że Kreml miał jedynie "złudzenie" o zajęciu terytoriów swojego sąsiada w bardzo szybkim tempie.

Baerbock odniosła się do statusu Krymu. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie jasno deklarują, że nie odpuszczą półwyspu. „Także Krym należy do Ukrainy. Świat nigdy nie uznał sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji w 2014 roku” – oceniła.

Dwugłos ws. Nord Stream 2

Baerbock odniosła się do obecnego w niemieckiej debacie publicznej i wśród społeczeństwa tematu zmęczenia wojną.

"Wszyscy odczuwają teraz we własnych kieszeniach skutki wojny energetycznej Putina. Podział społeczny Europy jest elementem działań wojennych Putina. Musimy temu zapobiec. Będzie to kamienista droga, ale jest to część odpowiedzialności politycznej, aby zamortyzować nierówności społeczne wynikające z wysokich cen energii” – powiedziała.

Polityk Zielonych odrzuciła żądania dotyczące wykorzystania do dostaw gazu z Rosji nieczynnego gazociągu Nord Stream 2. Takie żądanie wyraził m.in. wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Kubicki z FDP.

– Powinniśmy jak najszybciej otworzyć Nord Stream 2, aby zapełnić nasze magazyny gazu na zimę – powiedział portalowi Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) w rozmowie cytowanej przez welt.de.

– Nie ma powodu, by nie otwierać Nord Stream 2 – stwierdził wprost niemiecki parlamentarzysta.

