Miedwiediew straszy Zachód podwyżką cen gazu

Były prezydent Rosji pisze na swoim profilu w serwisie Telegram o prognozowanym wzroście cen gazu. Wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa – skierowaną do liderów państw Unii Europejskiej – cytuje serwis NEXTA.

twitter

Jak tłumaczy polityk, w związku ze wzrostem cen gazu do 3,5 tys. euro za tysiąc metrów sześciennych, jest on zmuszony do podniesienia przewidywanych kosztów do 5 tys. euro do końca 2022 roku. "Z poważaniem" – zakończył swój wpis Miedwiediew.

Miedwiediew opublikował mapy Polski i Ukrainy

Bliski współpracownik Władimira Putina od początku konfliktu na Ukrainie publikuje ostre wpisy pod adresem Polski i krajów UE, atakując Zachód za wspieranie Kijowa. Polityk wielokrotnie próbował też poróżnić władze Polski i Ukrainy.

Kilka tygodni temu były prezydent Rosji opublikował mapę, na której podzielono terytorium Ukrainy. Znacząca część terytorium kraju została rozdzielona między Polskę a Rosję, chociaż część została "podarowana" również Rumunii oraz Węgrom.

Dmitrij Miedwiediew opublikował dwie mapy Ukrainy. Pierwsza prezentuje obecne granice państwa uznawane przez społeczność międzynarodową. Jego zdaniem to wizja, która zrodziła się "w mózgu prezydenta Zełenskiego dotkniętego substancjami psychotropowymi" (to nie pierwsza tego typu obraźliwa wypowiedź Miedwiediewa na temat innego przywódcy w ostatnim czasie).

Druga zamieszczona mapa prezentuje rozbiór Ukrainy, jakiego dokonały Rosja, Polska, Rumunia i Węgry. Te plany miały zostać stworzone przez zachodnich analityków, jednak rosyjski polityk nie precyzuje, kogo ma na myśli.

Z mapy wynika, że z Ukrainy pozostałoby jedynie szczątkowe państewko obejmujące Kijów i okoliczny region.

Czytaj też:

Miedwiediew rozwiewa złudzenia. Rezygnacja z NATO nie pomoże UkrainieCzytaj też:

Miedwiediew przedstawia "półtora" scenariusza zakończenia wojny na Ukrainie