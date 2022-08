Szojgu odsunięty od Putina. Nowe ustalenia brytyjskiego wywiadu

Tę informację przekazał brytyjski wywiad w swoim codziennym raporcie na temat sytuacji na Ukrainie. Według Brytyjczyków, od teraz dowódcy operacyjni, z pominięciem Szojgu, informują prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina o przebiegu działań wojennych. Wywiad powołuje się na informacje rosyjskich środków masowego przekazu.

Ponadto eksperci informują, że prawdopodobnie rosyjscy oficerowie i żołnierze z doświadczeniem wojennym „regularnie wyśmiewają Szojgu z powodu jego nieskutecznego przywództwa, w momencie, gdy rosyjska ofensywa na Ukrainie utknęła w martwym punkcie”.

Wywiad przypomina, że Szojgu prawdopodobnie od dawna podejmował działania zmierzające do przezwyciężenia swojej reputacji jako pozbawionego znaczenia i doświadczenia wojskowego dowódcy. Nie przyniosły one jednak powodzenia. Jak stwierdzono, Szojgu większość swojej kariery spędził w sektorze budowlanym i Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych.

Niedawno środki masowego przekazu poinformowały, że Szojgu i jego ludzie ukradli 80 proc. pieniędzy, które miały zostać przeznaczone na wojnę z Ukrainą.

Szojgu kłamał?

W środę Szojgu powiedział podczas spotkania Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że Moskwa celowo spowolniła kampanię na Ukrainie, żeby zmniejszyć liczbę ofiar cywilnych.

W piątek MON Wielkiej Brytanii podało, że rosyjska inwazja utknęła w martwym punkcie nie z powodu troski o sytuację cywilów, lecz ze względu na słabe wyniki rosyjskich wojsk i zaciekły ukraiński opór. Wypowiedź Szojgu Brytyjczycy nazwali "celową dezinformacją".

"Pod rozkazami Szojgu siły działające na Ukrainie wielokrotnie nie dotrzymywały zaplanowanych terminów operacyjnych. Jest bardzo prawdopodobne, że Szojgu i prezydent Putin zwolnili co najmniej sześciu generałów za to, że nie posuwali się wystarczająco szybko do przodu" – napisano w raporcie brytyjskiego wywiadu.

