Dramatyczna sytuacja w Pakistanie. Z domów uciekło 30 mln ludzi

– Zniszczenia są bez precedensu. Wielu straciło cały swój dobytek – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Piero Ramello, salezjanin pracujący w Lahaurze.

Największa powódź od 12 lat

Jak relacjonują media, to największa fala powodzi od 2010 r. Ulewy w niektórych rejonach są o kilkaset procent większe niż zazwyczaj.

ONZ podaje, że monsuny od połowy czerwca uszkodziły ponad 3 tys. kilometrów dróg i 130 mostów. Zniszczonych zostało blisko pół miliona domów i 800 tys. hektarów upraw. Rządzący apelują o pomoc społeczności międzynarodowej. Na obecną katastrofę złożyło się kilka czynników.

– Głównym problemem oprócz sytuacji klimatycznej jest brak systemu usuwania odpadów, przez to w całym kraju ludzie wyrzucają śmieci do rzek. Kiedy poziom wody wzrasta i nie daje się kontrolować, śmieci tworzą duże zatory, utrudniając normalny odpływ i przyczyniając się do powodzi i ogromnych podtopień – komentuje ks. Romello.

Pakistan ponosi konsekwencje za działania na całym świecie

– Nieprzemyślane programy urbanistyczne doprowadziły też do wybudowania tysięcy budynków na terenach zagrożonych. Do tego dochodzi globalne ocieplenie: politycy obwiniają zmiany klimatyczne, mówiąc, że Pakistan ponosi konsekwencje nieodpowiedzialnych praktyk środowiskowych w innych częściach świata. To ósmy kraj najbardziej zagrożony przez ekstremalne zjawiska pogodowe – wskazał ks. Ramello.

Za Pakistan modli się papież Franciszek. – Pragnę zapewnić o mojej bliskości naród pakistański, dotknięty powodziami o katastrofalnych rozmiarach – powiedział przed modlitwą Anioł Pański w L'Aquila.

– Modlę się za liczne ofiary, za rannych i tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, a także o to, by międzynarodowa solidarność była szybka i wielkoduszna – dodał Franciszek.