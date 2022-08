Ankietowani ocenili pracę prezydenta Bidena

Wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Gallup pokazują, że wprawdzie poparcie dla polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych wzrasta, ale wciąż więcej jest opinii negatywnych.

Biden – poparcie sondażowe

W badaniu 44 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło pracę polityka Demokratów na stanowisku prezydenta. W lipcu było to o 6 proc. mniej.

Jednocześnie wciąż utrzymuje się wysoki wskaźnik ocen nieprzychylnych. 53 proc. respondentów nie pochwala efektów polityki, którą prowadzi Biały Dom za kadencji Bidena.

Bloomberg o wybranych czynnikach

Agencja Bloomberg wskazuje, że poparcie dla prezydenta USA zaczęło spadać po wycofaniu się wojsk USA z Afganistanu w sierpniu 2021 roku. Prezydent ocenił wówczas proces ewakuacji jako "nadzwyczajny sukces".

Bloomberg podkreśla, ze na negatywne opinie obywateli w stosunku do władz federalnych naturalnie wpłynął także szybki wzrost inflacji.

Według agencji, do poprawy wskaźnika poparcia dla urzędującego prezydenta mógł przyczynić się między innymi fakt, że ceny gazu latem nie notowały skoków na dużą skalę, a wskaźnik inflacji nie rósł w rekordowym tempie, co przewidywali Republikanie, jak i część analityków

Bloomberg pisze też, że prezydenta w trakcie wojny Rosji przeciwko Ukrainie prezentuje się jako silny przywódca, który jednoznacznie wspiera zaatakowane państwo, a także nakłada sankcje na Rosję. Biden podkreśla w swojej narracji, że stoi na straży niepodważalnych wartości i apeluje do sojuszników o to, aby dołożyli wszelkich starań, by Kreml odczuła błąd, który popełnił, rozpoczynając inwazję na Ukrainę.

