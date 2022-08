Niemiecki koncern energetyczny ma ogromne problemy z płynnością. Występuje do rządu o pomoc

Największy w Niemczech importer rosyjskiego gazu spółka Uniper, która mocno odczuła zmniejszenie dostaw gazu w wyniku sankcji nałożonych na Rosję po ataku tego państwa na Ukrainę, otrzymuje z budżetu wielomiliardowe wsparcie.

Niemcy – problemy giganta energetycznego

Ze względu na trudną sytuację Uniper wystąpił jednak o przyznanie dodatkowej pomocy rządowej. Spółka chce 4 mld euro od państwowego pożyczkodawcy po pełnym wykorzystaniu istniejącej linii kredytowej. "Ma to na celu zabezpieczenie krótkoterminowej płynności firmy" – przekazały władze koncernu w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.

„Sytuacja płynnościowa firmy uległa dalszemu pogorszeniu z powodu rosnących cen i mniejszych dostaw gazu z Rosji” – czytamy w oświadczeniu.

Jak zauważa „Business Insider” żadne niemieckie przedsiębiorstwo nie straciło na sankcjach tyle, co Uniper. Sankcje na Rosję bardzo mocno uderzyły w firmę. W pierwszym półroczu była aż 12,3 mld euro na minusie.

Uniper uruchamia elektrownię węglową

Po ograniczeniu dostaw gazu z Rosji, Niemcy oszczędzają błękitne paliwo, a do łask wraca węgiel. W związku z tym do sieci ponownie podłączona została elektrownia węglowa Heyden 4 w Nadrenii Północnej-Westfalii. Władze spółki energetycznej Uniper wskazują, że elektrownia ma pracować do końca kwietnia 2023.

Przypomnijmy, że w połowie lipca władze w Berlinie zdecydowały, że w ramach oszczędności gazu ziemnego jednak zezwolą na ponowne uruchomienie elektrowni rezerwowych, które pracują na węglu kamiennym bądź ropie naftowej.

Niemcy, które przed wojną na Ukrainie kupowały 55 procent gazu od Rosji, szukają sposobów na uniknięcie racjonowania energii tej zimy.

Czytaj też:

Niemiecki gigant gazowy oskarża Rosję o wysokie straty