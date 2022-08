Michaił Gorbaczow nie żyje. Miał 91 lat

Informację przekazał we wtorek, 30 sierpnia Centralny Szpital Kliniczny. "Michaił Siergiejewicz Gorbaczow zmarł dziś wieczorem po ciężkiej i długotrwałej chorobie" - napisano w oficjalnym komunikacie.

"Michaił Gorbaczow nie żyje. W naszej pamięci pozostanie jako ten dzięki któremu Związek Radziecki przeszedł do historii -choć on chciał go uratować. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz gdy są tacy którym marzy się powrót do imperialnej przeszłości" – napisał w mediach społecznościowych rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Jasina.

Przywódca ZSRR, ojciec pierestrojki

Odkąd został sekretarzem Partii Komunistycznej w 1985 roku i prezydentem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) w 1988 roku, Michaił Gorbaczow zaczął wprowadzać wiele reform, znanych ogólnie jako pierestrojka, czyli restrukturyzacja gospodarki oraz głasnost – otwartość w dyplomacji, która doprowadziła do polepszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i państwami zachodnimi.

W samym Związku Sowieckim Michaił Gorbaczow spotkał się z potężną krytyką w kręgu najwyższych urzędników oraz wojska, którzy uważali, że prezydent prowadzi Sowietów do upadku i marginalizuje ZSRS na arenie międzynarodowej.

W przeszłości Gorbaczow pozwalał sobie na krytykę polityki Władimira Putina, jednak jego stosunek do rosyjskiego prezydenta zmienił się po aneksji Krymu. W 1990 roku Gorbaczow nagrodzony został Pokojową Nagrodą Nobla.