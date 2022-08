Macron prosi zagranicznego przywódcę o mediacje między Rosją a Ukrainą

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do prezydenta Iranu Ibrahima Raisi o pełnienie roli mediatora w celu zakończenia wojny na Ukrainie. Informację o prośbie francuskiego przywódcy podała irańska agencja ISNA.

Prośba Macrona

Zastępca szefa administracji ds. politycznych prezydenta Iranu Ibrahima Raisi'ego, Mohammad Jamshidi poinformował w środę, że jeden z europejskich przywódców zwrócił się do Iranu o mediację między Rosją a Ukrainą. Strona irańska zwróciła się już do Rosji.

– Jeden z wysokich rangą przywódców Europy Zachodniej zaapelował do irańskiego prezydenta, aby został mediatorem w wojnie na Ukrainie. Po serii konsultacji irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian wysłał do Moskwy propozycję inicjatywy pokojowej wraz z ważnym przesłaniem – ogłosił Jamshidi.

Treść orędzia i szczegóły inicjatywy pokojowej nie są znane. Według ISNA, tym wysokiej rangi europejskim politykiem, który pośredniczył u irańskiego prezydenta, jest prezydent Francji Emmanuel Macron.

Rosja i irański sprzęt

Jak wcześniej informowały media, Rosjanie usilnie starają się uzupełnić swoje rezerwy, co zmusza ich do zwrócenia się po pomoc do Iranu. Wiadomo, że rosyjskie wojsko przeszło szkolenie w Iranie w ramach porozumienia o przekazaniu irańskich dronów do Moskwy.

Służby Stanów Zjednoczonych uważają, że zakupione przez Rosję irańskie drony są wykorzystywane w wojnie z Ukrainą. Członkowie amerykańskiej administracji ds. bezpieczeństwa oraz ich europejscy partnerzy wskazują, że Rosjanie napotkali wiele problemów podczas pierwszych lotów testowych irańskich dronów.

– W systemie jest kilka błędów, Rosjanie nie są usatysfakcjonowani – twierdzi "The Washington Post" powołując się na swoje źródła.

Czytaj też:

Morawiecki z wizytą we Francji. Premier składa Macronowi propozycjęCzytaj też:

Francuski koncern dostarcza paliwo rosyjskim myśliwcom. "Hańba"Czytaj też:

Macron ostrzega: Oto koniec ery obfitości