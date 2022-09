Antypatriotyczna kampania wymierzona w Polaków

Serwis „National File” informuje o kampanii skierowanej wobec Polaków, która ma uderzać w postawy patriotyczne.

„Szczepionka” na patriotyzm

W zarządzie stworzonej przez Google spółce Jigsaw zasiada Yasmin Green, członek jednej z najważniejszych organizacji żydowskich na świecie – Ligi Antydefamacyjnej (ADL), która zajmuje się walką z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów.

To właśnie Green – według National File – ma być jedną z inicjatorek kampanii psychologicznej, która ma „zaszczepić” w Polakach – poprzez widea z pro-imigranckimi treściami – anty-patriotyczną postawę.

Jak relacjonuje serwis, już w najbliższych tygodniach w Polacy zostaną "zalani" takimi nagraniami, stworzonymi przy pomocy zespołu psychologów, z którymi współpracuje Jigsaw. Około 90-sekundowe filmy mają pojawiać się w serwisie Youtube oraz na innych platformach społecznościowych.

Walka z „dezinformacją”

Powodem zorganizowania kampanii ma być niezadowolenie ADL z postawy Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. Jak bowiem tłumaczy National File, realizująca lewicową agendę ADL ma twarde stanowisko wobec Rosji, ale także innych państw, które jej zdaniem za mocno podkreślają swój interes narodowy.

Kiedy więc Polacy odegrali główną rolę w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, aktywiści ADL, w tym Yasmin Green, wyrazili niezadowolenie, że w równie otwarty sposób nie są nad Wisłą przyjmowani imigranci z krajów trzeciego świata.

W reakcji Jigsaw i Green postanowili więc przeprowadzić kampanię, która ma nakłonić Polaków do postawy pro-imigracyjnej oraz uchronić przed "dezinformacją". Pod pojęciem tym, aktywiści ADL rozumieją wszelkie informacje sprzeczne z lewicową agendą dotyczącą otwierana granic dla imigrantów – tłumaczy nationalfile.com.

Imigranci i szczepienie przeciwko COVID-19

National File cytuje też wypowiedzi szefowej działu badań Jigsaw – Beth Goldberg, która w raporcie opublikowany przez spółkę porównała nawet proces przekonania Polaków do lewicowej agendy w kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów do przekonywania ludzi do szczepienia się przeciwko COVID-19.

Jak twierdzi Goldberg, ci, którzy nie chcą przyjąć szczepionki, ani zgodzić się na idee "otwartego społeczeństwa" to ofiary "dezinformacji", które muszą zostać na nią "zaszczepione".

