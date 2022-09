Misja MAEA dotarła do elektrowni. Od rana trwa ostrzał

Najnowsze informacje mówią o dotarciu przedstawicieli MAEA do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej około godziny 15 czasu kijowskiego. Szef misji Rafael Grossi powiedział, że jest świadomy “nieodłącznego ryzyka”, które towarzyszy międzynarodowemu zespołowi powołanemu w celu zapewnienia bezpieczeństwa nuklearnego na Ukrainie.

Nie dopuścić do drugiej Fukushimy

Do tej pory dotarcie do celu misji MAEA skutecznie uniemożliwiali Rosjanie, którzy od rana ostrzeliwali trasę misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Taką wiadomość przekazał Szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Staruch. Dziś rano Energoatom poinformował o konieczności wyłączenia 5. bloku energetycznego, co doprowadziło ostatecznie do zamknięcia jednostki oraz odcięcia zasilania stacji. Wszystko z powodu wielogodzinnego ostrzału. Jednocześnie podkreślił, że ukraiński personel stacji robi wszystko, co możliwe, aby naprawić uszkodzoną infrastrukturę.

Dyrektor Elektrowni Atomowej Południowej Ukrainy (SUNPP) Ihor Polovych przestrzega przed katastrofą wynikającą z potencjalnego uszkodzenia reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. – Stanie się najgorsza możliwa rzecz. Historia zna już takie przykłady. Ostatnim jest wypadek japońskiej elektrowni Fukushimy –mówi Polovych.

Konkretne oczekiwania Zełenskiego

Wczoraj członkowie misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na czele z Rafaelem Grossim przybyli do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca podkreślił, że zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć globalnych zagrożeń.

Zełenski nie ukrywa, że wiąże z misją MAEA duże nadzieje. Pragnie wprowadzenia postulatu demilitaryzacji strefy wokół oraz w środku elektrowni jądrowej.

Delegacja MAEA jest już na Ukrainie

