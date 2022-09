Kreml potępia decyzje UE. "To będzie złe dla Rosjan"

W środę, po dwudniowym nieformalnym spotkaniu w Pradze, ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli konsensus polityczny zakładający zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską a Rosją.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu, że decyzja ta "znacznie zmniejszy liczbę nowych wiz wydawanych przez państwa członkowskie UE", biorąc pod uwagę, że proces ten stanie się trudniejszy i potrwa dłużej.

Jak dotąd ograniczeniami w wydawaniu wiz byli objęci jedynie rosyjscy urzędnicy państwowi oraz tamtejsi oligarchowie i biznesmeni. Zakazy były częścią pakietów sankcji, jakie na Rosję nałożyła UE w związku z agresją na Ukrainę.

Teraz ograniczenia mają zostać rozszerzone na wszystkich obywateli Rosji.

Kremla potępia decyzję UE

W czwartek decyzję szefów dyplomacji państw UE skomentowała Moskwa. Jak stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, jest to "zła decyzja dla Rosjan", która przedłuży proces uzyskiwania wiz.

Polityk podkreślił jednocześnie, że będzie to miało także konsekwencje dla Europejczyków, jednak nie doprecyzował co ma na mysli. – To kolejna absurdalna decyzja z serii absurdów – mówił rzecznik Kremla.

Polacy chcą ograniczeń dla Rosjan

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski wjechało 61 tys. 514 obywateli Rosji – podała w połowie sierpnia "Rzeczpospolita".

To, jak Polacy podchodzą do kwestii ograniczenia wjazdu obywateli Rosji na teren Unii Europejskiej sprawdzono w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Aż 39,2 proc. ankietowanych wskazało, że "Rosjanie powinni otrzymywać pozwolenie na wjazd do krajów Unii tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. pogrzeb kogoś z rodziny)".

Całkowitego zakazu podróżowania do Unii Europejskiej dla Rosjan chce 31,9 proc. badanych, a kolejne 11,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź: "Rosjanie powinni mieć zakaz podróżowania do krajów UE i należy także wydalić wszystkich Rosjan aktualnie przebywających w UE".

