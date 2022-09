Boris Johnson: 700 mln funtów na elektrownię jądrową

Ustępujący premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson chce przeznaczyć 700 mln funtów na budowę nowej elektrowni jądrowej. To wszystko w ramach dążenia do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Zjednoczonego Królestwa. Johnson uważa, że gwałtowny wzrost cen gazu, spowodowany inwazją Rosji na Ukrainę, pokazuje, jak ważną kwestią jest rozszerzenie planów w dziedzinie energii atomowej.

Inwestycja w przyszłość

Nowo powstająca elektrownia jądrowa Sizewell C zlokalizowana jest na wybrzeżu Suffolk we wschodniej Anglii. Zdaniem francuskiej firmy EDF, która częściowo finansuje projekt, elektrownia o mocy 3,200 MWe będzie w stanie wytwarzać niskoemisyjną energię przez co najmniej 60 lat.

Elektrownia Sizewell C będzie kosztować około 20 mld funtów. Obecnie trwają rozmowy na temat sposobu jej finansowania. Ustępujący we wtorek premier Wielkiej Brytanii podkreśla, że choć koszt budowy jest znaczny, warto inwestować w atom. – Tak, energia jądrowa zawsze wygląda na stosunkowo drogą w budowie i eksploatacji – powiedział Johnson i dodał – Spójrz na to, co dzieje się dzisiaj, spójrz na wyniki wojny Putina. Z pewnością jest to dziś tanie w porównaniu z węglowodorami. – skwitował premier Zjednoczonego Królestwa.

Sprostać oczekiwaniom Brytyjczyków

Ustępujący we wtorek ze stanowiska premiera Boris Johnson przekaże władzę albo obecnej minister spraw zagranicznej Liz Truss, albo byłemu szefowi skarbu – Rishi Sunakowi.

Brytyjczycy będą oczekiwać od nowego premiera ogłoszenia programu finansowania części kosztów ogrzewania. Według szacunków, ceny energii mają wzrosnąć w październiku o 80 procent.

Rząd Wielkiej Brytanii pragnie uniezależnić się od innych krajów i generować tańszą i czystszą energię krajową. Zgodnie z zapowiedziami, do 2030 roku 95 procent brytyjskiej energii ma pochodzić z niskoemisyjnych źródeł. Według statystyk prowadzonych przez World Nuclear Association wynika, że Francja i Wielka Brytania są dwoma głównymi krajami europejskimi o największym potencjale energii jądrowej.

