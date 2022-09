W Pakistanie trwa walka z żywiołem. Rośnie liczba ofiar

Do 1200 osób wzrosła liczba ofiar powodzi w Pakistanie. Trwa akcja ratunkowa. Samoloty z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby, lekami i namiotami kursują specjalnie utworzonym korytarzem humanitarnym. Pomoc nadciąga z Arabii Saudyjskiej, Uzbekistanu, Chin, Kataru, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stany Zjednoczone zapowiedziały przekazanie 30 mln dolarów na pomoc ofiarom powodzi.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Asim Iftikhar powiedział na wczorajszym briefingu prasowym, że za powodzie odpowiadają zmiany klimatyczne – To nie jest spisek, to jest rzeczywistość i musimy mieć to na uwadze – tłumaczył polityk.

Straty szacowane na 10 mld dolarów

Według wstępnych szacunków kataklizm wyrządził szkody wysokości około 10 mld dolarów. Na początku tygodnia Organizacja Narodów Zjednoczonych wszczęła temat przyznania 160 mln dolarów w ramach funduszy nadzwyczajnych na pomoc 3,3 mln ludzi dotkniętych powodziami.

W piątek władze nakazały mieszkańcom dystryktu Dadu w południowej prowincji Sindh przenieść się w bezpieczniejsze miejsca z dala od wezbranej rzeki Indus, która ma uderzyć w region jeszcze w tym tygodniu.

W maju bieżącego roku region Sindh był najgorętszym miejscem w całym Pakistanie. Teraz znaczna część tego obszaru znajduje się pod wodą.

73 000 ciężarnych pozostawionych na pastwę żywiołu

Farah Naureen, dyrektor ds. Pakistanu w międzynarodowej agencji pomocowej Mercy Corps, powiedziała Associated Press, że około 73 000 pakistańskich kobiet w ciągu najbliższego miesiąca spodziewa się porodu i bez wykwalifikowanej pomocy medycznej życie matki i dziecka będzie zagrożone.

Problemem jest także zanieczyszczona woda. Przyczynia się do rozwoju wielu niebezpiecznych dla życia i zdrowia chorób.

Jak podkreślają eksperci, bez szeroko zakrojone pomocy międzynarodowej Pakistan nie poradzi sobie z trwającym kataklizmem.

