Zamach na wiceprezydent Argentyny. W tle korupcja i faszyzm

W Argentynie doszło do próby zamachu na wiceprezydent Christinę Fernandez. Pistolet naładowany pięcioma nabojami nie wypalił.

Według świadków zdarzenia zamachowiec przystawił pistolet do głowy argentyńskiej polityk w momencie, gdy ta przechodziła przez tłum swoich zwolenników. Giną De Bai, która widziała sytuację, powiedziała The Associated Press, że słyszała dźwięk pociągniętego spustu.

Mężczyzna po próbie strzału został obezwładniony przez ochronę. Wiceprezydent nie poniosła żadnych obrażeń. Jak przekazał urzędnik Ministerstwa Bezpieczeństwa, zamachowcem okazał się obywatel Brazylii Fernando André Sabag Montiel, który do tej pory nie miał konfliktów z prawem.

Prezydent kraju Alberto Fernandez (zbieżność nazwisk przypadkowa) nazwał próbę zamachu "najpoważniejszym incydentem od czasu, gdy odzyskaliśmy demokrację", czyli od 1983 roku.

Protesty, korupcja i oskarżanie o faszyzm

Zamach na wiceprezydent Argentyny zbiegł się z protestami społecznymi, jakie wybuchły w zeszłym tygodniu po słowach prokuratora generalnego, domagającego się 12 lat więzienia i dożywotniego zakazu sprawowania funkcji publicznych dla Christiny Fernandez za rzekomą korupcję.

Sympatycy Fernandez od tygodnia oblegają jej dom w dzielnicy Recoleta w Buenos Aires, wyrażając poparcie dla niej i nie godząc się z zarzutami prokuratury dot. korupcji.

Otoczenie wiceprezydent winą za zamach obarcza opozycję. Liderka konserwatywnej partii Republikańskiej Propozycji Patricia Bullrich nie zgadza się z taką narracją. – Zamiast poważnie zbadać poważny incydent, oskarża (prezydent Alberto Fernández - przyp. red.) opozycję i prasę, dekretując święto narodowe w celu mobilizacji aktywistów – mówiła o sprawie udaremnionego zamachu.

Z kolei były prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula Da Silva, kandydat w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Brazylii za miesiąc nazwał Christinę Fernandez ofiarą faszystowskiego przestępcy, który nie wie, jak szanować różnice i różnorodność.

