Ważna decyzja Putina w sprawie pogrzebu Gorbaczowa

W sobotę w Moskwie odbyły się uroczystości pogrzebowego Michaiła Gorbaczowa. Ostatni przywódca Związku Sowieckiego zmarł w minionym tygodniu w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie. Miał 91 lat.

Pogrzeb Gorbaczowa

Według doniesień medialnych, na pogrzeb Gorbaczowa do stolicy Rosji przybył m.in. premier Węgier Viktor Orban. Co istotne, w uroczystości nie uczestniczył prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Jak przekazali jego współpracownicy, przywódcy przeszkodził "roboczy grafik". Ze strony państwowych władz pojawił się za to były prezydent i premier kraju, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Pogrzeb Gorbaczowa w Moskwie zgromadził prawdziwe tłumy Rosjan, a ponadto, ambasadorów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Hiszpanii i Republiki Federalnej Niemiec oraz przedstawicieli rosyjskiego świata kultury, muzyki i sztuki.

Gorbaczow został pochowany na cmentarzu Nowodziewiczy w Moskwie. Wcześniej jego ciało zostało wystawiono w Domu Związków naprzeciwko Kremla i postawiono przy nim wartę honorową. Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w sobotę o godz. 10:00. Decyzją prezydent Władimira Putina wydarzenie nie miało charakteru państwowego. Zagraniczne media podają, że obecny rosyjski przywódca jedynie wystosował do rodziny Gorbaczowa depeszę, w której napisał m.in. o "znaczącej roli zmarłego na polu humanitarnym, charytatywnym i edukacyjnym".

Ostatni przywódca

Michaił Gorbaczow został w 1985 roku sekretarzem Partii Komunistycznej, a w 1988 roku prezydentem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. W okresie urzędowania rosyjski polityk zaczął wprowadzać wiele reform, znanych jako "pierestrojka", czyli restrukturyzacja gospodarki, a także "głasnost" – otwartość w dyplomacji, która doprowadziła do polepszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i państwami zachodnimi.

Gorbaczow w 1990 roku został nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla.

