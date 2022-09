Zamach bombowy przed ambasadą Rosji

W oświadczeniu miejscowa policja przekazała, że terrorysta – samobójca został zastrzelony przez talibów ochraniających rosyjską ambasadę. Poinformowano również o ofiarach śmiertelnych, jednak dokładna liczba zabitych jest cały czas ustalana.

Rosja i Afganistan prowadziły negocjacje w sprawie zakupu rosyjskiego paliwa. Kontrakty miały być już na etapie końcowym. Niemniej, rosyjski rząd podtrzymuje, że oficjalnie nie uznaje przywództwa talibów w Afganistanie – informuje agencja prasowa Reuters, na którą w poniedziałek powołał się portal tvp.info.

Zamach w Kabulu

O zamachu bombowym w Kabulu informowała także agencja NEXTA za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter. Udostępniono nagranie z miejsca zdarzenia, gdzie trwają czynności odpowiednich służb.

Według wstępnych ustaleń, w wyniku zdarzenia ranny został rosyjski dyplomata, a także strażnik ambasady. Natomiast tuż przed godz. 11:00 afgańskie media państwowe podały, iż w wyniku eksplozji zginęło dwóch członków misji dyplomatycznej rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ).

Sytuacja w Afganistanie

15 sierpnia ubiegłego roku władzę w Afganistanie przejęli talibowie. Ich wojska wkroczyły do stolicy państwa – Kabulu. Prezydent zdołał opuścić kraj.

Światowe media regularnie zwracały uwagę na to, że rok po wycofaniu się wojsk zachodnich z Afganistanu sytuacja humanitarna w tym kraju pogorszyła się. W wyniku zagranicznych sankcji załamała się gospodarka i system bankowy Afganistanu. Rządzący talibowie stawiają wiele przeszkód na drodze organizacji pomocowych, na przykład katolickiej Caritas International. Pieniądze napływają do tego kraju z trudem, m.in. ze względu na zrujnowane banki. Natomiast jeśli już dotrą, to kontrolę nad transakcjami chcą mieć talibowie. Cały czas łamane są nawet najbardziej podstawowe prawa człowieka obywateli państwa.

