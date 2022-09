Prezydent Duda w Afryce. "Pierwsze, historyczne wizyty"

W trzy dni głowa państwa polskiego chce wizytować trzy państwa. Są to: Nigeria, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Senegal.

Rozmowy z przywódcami tych krajów mają dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego, kryzysu żywnościowego i przeciwdziałaniu rosyjskiemu imperializmowi.

Prezydent Duda w Afryce Zachodniej

Andrzej Duda rozpoczął podróż po Afryce Zachodniej od Nigerii, a dokładnie stolicy tego państwa – Abudży. Najpierw polskiego prezydenta powita przywódca Federalnej Republiki Nigerii Muhammad Buhari. Następnie odbędzie się rozmowa "w cztery oczy" polityków, a także tzw. rozmowy plenarne delegacji. Przed południem planowane jest oficjalne oświadczenie prezydentów krajów. Później Andrzej Duda weźmie jeszcze udział w spotkaniu "New Avenues of Polish–Nigerian Cooperation" wraz z przedstawicielami nigeryjskiego biznesu, absolwentami polskich uczelni wyższych oraz władzami lokalnymi.

"Wizyty w Nigerii, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i Senegalu to pierwsze, historyczne wizyty Prezydenta RP w tych krajach, choć w przypadku dwóch z nich nie będą to pierwsze spotkania przywódców" – poinformowała we wtorek rano Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter. Dodano przy tym niewielką fotorelację.

Dożynki na Jasnej Górze

Ostatni czas jest bardzo aktywny dla Andrzeja Dudy. W zeszłą niedzielę prezydent gościł na dożynkach na Jasnej Górze. Dziękował rolnikom za chleb i zapewnienie wszystkim rodakom bezpieczeństwa żywnościowego.

Polski przywódca zauważył także, że bieżący rok, choć tak trudny w gospodarce światowej, również żywnościowej, w naszym kraju jest okresem dobrych zbiorów. – Dziękuję wam za chleb, owoc waszej pracy i waszej zapobiegliwości. Dziękuję, że tego chleba dla nas wszystkich na co dzień starcza i będzie starczało – mówił.

