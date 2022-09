Lasy Państwowe: W Porcie Gdańsk nie ma polskiego drewna

Z wyjaśnień, które gdański port przedstawił Lasom Państwowym wynika, że opublikowane portowe dane o wzroście przeładunku drewna o 3151 procent dotyczą 368 706 ton drewna w całości pochodzącego z importu z Litwy, Łotwy, Estonii i Skandynawii.

To nie drewno z polskich lasów

Lasy Państwowe poinformowały na swojej stronie internetowej, że do gdańskiego portu drewno przypływa z Windawy na Łotwie i sporadycznie z Norwegii, głównie na statkach z własnym dźwigiem do wyładunku. Drewno składowane jest na placu, ładowane do kontenerów i wywożone na terminale kontenerowe, skąd surowiec płynie na eksport do Chin. Nie jest to drewno z polskich lasów!

„Niewielka ilość tego drewna wyjeżdża samochodami do odbiorców w Polsce. Dodatkowo przywożone jest koleją drewno z Czech. Po składowaniu i załadowaniu do kontenerów przewożone jest do terminali kontenerowych, skąd także płynie do Chin. To również nie jest drewno pochodzące z polskich lasów!” – czytamy.

Informacje o wzroście ilości przeładowywanego drewna opublikowane przez Port Gdańsk dotyczą zatem wyłącznie drewna pochodzącego z zagranicy.

